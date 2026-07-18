الجيش الأمريكي: تعطيل سفينة وتحويل مسار 5 سفن حاولت خرق الحصار على إيران

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم السبت، تعطيل سفينة وتحويل مسار 5 سفن تجارية أخرى حاولت خرق الحصار المفروض على إيران.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان لها نشرته على موقعها على منصة إكس: إنها قامت حتى تاريخ 18 تموز، بتحويل مسار 5 سفن تجارية وتعطيل سفينة واحدة، مؤكدة أن القوات الأمريكية تواصل فرض الحصار البحري على إيران بصرامة.

وأشارت القيادة في بيانها إلى أن المدمرة الأمريكية دونالد كوك (DDG 75) تعبر بحر العرب، بينما تحلق مروحية أم إتش-60 إس سي هوك بالقرب منها.

وكان الجيش الأمريكي، أعلن يوم الخميس الماضي تفتيش ناقلة نفط وتعطيل سفينة تجارية، وتحويل مسار 3 سفن أخرى حاولت خرق الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية.

واستأنف الجيش الأمريكي، فجر الأربعاء الماضي، حصاره البحري للموانئ الإيرانية، رداً على الاعتداءات الإيرانية المستمرة على الملاحة البحرية في مضيق هرمز.