الرئيس اللبناني: إنهاء الحرب مع إسرائيل هدف التفاوض

بيروت-سانا

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الإثنين، أن الهدف من التفاوض هو إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار يُعدّ خطوة أولى ضرورية لأي مفاوضات لاحقة.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن عون قوله: “واجبي هو أن أتحمل مسؤولية قراري وأقود بلادي على طريق الخلاص، ضمن الثوابت التي أكدت عليها، هدفي هو الوصول إلى إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل، على غرار اتفاقية الهدنة”، مؤكداً أنه لن يقبل “بالوصول إلى اتفاقية ذل”.

وأوضح عون أنه “قبل بدء المفاوضات، بدأ البعض بتوجيه سهام الانتقادات والتخوين، والادعاء بأننا نذهب إلى المفاوضات مستسلمين”، مضيفاً: “انتظروا لتبدأ المفاوضات واحكموا على النتيجة”.

وتساءل عون: “إلى متى سيظل أبناء الجنوب يدفعون ثمن حروب الآخرين على أرضنا، وآخرها حرب إسناد غزة وحرب إسناد ايران، فلو كانت الحرب تحصل من أجل لبنان، لكنا أيدناها، ولكن حين يكون هدف الحرب تحقيقاً لمصلحة الآخرين، فأنا أرفض الحرب تماماً”.

وشدد الرئيس اللبناني على أن ما يقوم به ليس خيانة بل الخيانة يرتكبها من يأخذ بلاده إلى الحرب لتحقيق مصالح خارجية.

وأضاف عون: أبلغنا الجانب الأمريكي، ومنذ اللحظة الأولى، أن وقف إطلاق النار هو خطوة أولى ضرورية لأي مفاوضات لاحقة، وهذا ما كررناه في الجلستين اللتين عقدتا على مستوى السفراء في الـ 14 والـ 23 من نيسان، وهو ما كان قد ورد بشكل واضح في البيان الذي صدر عن الخارجية الأمريكية بعد الجلسة الأولى، والذي أكدنا عليه، ونص في فقرته الثالثة على أنه “لن تقوم إسرائيل بأي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية، بما في ذلك الأهداف المدنية والعسكرية وغيرها من أهداف الدولة في الأراضي اللبنانية براً وبحراً وجواً”.

كما أكد عون أن “هذا هو الموقف الرسمي للدولة اللبنانية بشأن ما يحصل في لبنان أو في واشنطن، وأي كلام آخر غير معنيين به ولا يوجد أي تغطية رسمية لبنانية له”.

وكان عون أكد الأربعاء الماضي أن توجه لبنان في المفاوضات المرتقبة مع إسرائيل واضح: لا تنازل ولا مساومة ولا تسليم، إلا لما يحقق السيادة اللبنانية ومصلحة جميع اللبنانيين.