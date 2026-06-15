المنظمة البحرية الدولية ترحّب باتفاق واشنطن وطهران وتؤكد بدء خطة إجلاء البحارة العالقين

لندن-سانا



رحّب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز اليوم الإثنين بالاتفاق الذي أُعلن التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستانية، لإنهاء الحرب بين البلدين.

ونقل موقع Marine Log المعني بأخبار السفن والموانئ والقطاع البحري التجاري عن دومينغيز قوله في بيان: إن “الاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب يفتح الطريق أمام تنفيذ خطة لإجلاء آلاف البحارة العالقين في منطقة الخليج، بعد توثيق 46 هجوماً على سفن شحن في مضيق هرمز ومحيطه”.

وأضاف: إن المنظمة تعمل بالتعاون مع الدول الأعضاء والشركاء لتنفيذ خطة الإجلاء بأمان وفعالية، مشيراً إلى أن تنفيذها سيستغرق وقتاً لضمان توفير جميع متطلبات السلامة والأمان.

ورحّب دومينغيز بالاتفاق، معتبراً أنه “يهيئ الظروف لاستعادة الاستقرار في ذلك الممر المائي الحيوي للتجارة العالمية، ويمثل خطوة مهمة نحو استعادة الأمن في أحد أهم الممرات العالمية وحماية مبدأ حرية الملاحة”.

ولفت إلى أن المنظمة تحققت من وقوع 46 هجوماً على الأقل على سفن شحن دولية في مضيق هرمز ومحيطه منذ الـ 28 من شباط الماضي، مؤكداً في البيان أن المنظمة البحرية الدولية تجدد التزامها بالسلامة البحرية، وحماية البحارة، وحرية الملاحة، واستمرار التدفق الحر للتجارة العالمية.

وكان دومينغيز قد دعا في وقت سابق جميع الأطراف إلى التحلي بأعلى درجات المسؤولية، والامتناع عن أي أعمال قد تعرّض البحارة المدنيين للخطر، مؤكداً أن الاعتبارات التجارية أو التشغيلية لا ينبغي أن تتقدم على حماية الأرواح.

من جهته، قال الأمين العام لغرفة الشحن الدولية توماس كازاكوس: إن “إعلان الاتفاق يمثل ارتياحاً لـ20 ألف بحار عالقين جراء تلك الحرب”، مشدداً على أن خروجهم الآمن من المنطقة يعد أولوية قصوى، وأوضح أن نحو 500 سفينة بحاجة للمرور عبر المضيق للخروج من المنطقة، وهو ما يتطلب تنسيقاً دقيقاً، مشيراً إلى الدور المحوري للمنظمة البحرية الدولية في هذا الإطار.

وأعرب كازاكوس عن استيائه من تجاهل مبدأ حرية الملاحة خلال الحرب، لافتاً إلى أن العديد من البحارة قُتلوا أو أُصيبوا، ومع التطلع إلى السلام يأمل القطاع بعودة دائمة لحركة السفن عبر مضيق هرمز دون عوائق أو رسوم أو إجراءات إضافية.

وبحسب شركة Kpler لتتبع الملاحة البحرية، لا تزال 600 سفينة عالقة في الخليج العربي، من بينها نحو 250 ناقلة نفط، وتشير بيانات المنظمة البحرية الدولية إلى مقتل 11 بحاراً في منطقة الخليج منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية–الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي، فيما يُقدّر عدد البحارة العالقين على متن السفن بنحو 20 ألف بحار.

وتُعد المنظمة البحرية الدولية وكالة الأمم المتحدة المتخصصة المسؤولة عن سلامة وأمن النقل البحري الدولي، ومنع التلوث البحري والجوي الناجم عن السفن، وتضم 176 دولة عضواً.

ومنذ اندلاع الحرب، تعرض عدد من السفن لهجمات أدت إلى احتراق ناقلات نفط وسقوط ضحايا، بعد أن فرضت إيران إغلاقاً شبه كامل على مضيق هرمز، وكانت واشنطن وطهران قد أعلنتا أمس التوصل إلى اتفاق بوساطة باكستانية يقضي بإنهاء العمليات العسكرية، وفتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري عن إيران، على أن يتم توقيع الاتفاق في سويسرا يوم الجمعة المقبل.