موسكو-سانا

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، القائم بالأعمال الإستوني في موسكو، وقدّمت احتجاجاً رسمياً على خلفية قرار إستونيا إغلاق المعابر الحدودية البرية مع روسيا.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في منشور على منصة (إكس)، أنه “تم استدعاء القائم بالأعمال ماريك يوختيغي إلى الوزارة رداً على القرار الصادر عن السلطات الإستونية بإغلاق نقاط العبور على الحدود مع روسيا”.



من جهتها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن الاستدعاء جاء لإبلاغ الجانب الإستوني احتجاج موسكو الرسمي ورفضها قرار إغلاق الحدود المقرر دخوله حيز التنفيذ في 1 كانون الأول المقبل.



ويأتي قرار الحكومة الإستونية بإغلاق جميع معابرها البرية الثلاثة “نارفا وكويدولا ولوهاما” بعد اتهامها لأجهزة الأمن الروسية بتدبير محاولةٍ لإضرام النار في شركة دفاعية إستونية، في واقعة قالت إنها الثانية من نوعها هذا العام، فيما نفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف هذا الاتهام، واصفاً إياه بأنه جزء مما سماه “نمطاً من الادعاءات الزائفة” ضد موسكو التي تصدر عن دول أوروبية.