قوات الاحتلال تعتقل 21 فلسطينياً في حملة مداهمات بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس حملة اعتقالات واسعة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، أسفرت عن اعتقال 21 فلسطينياً.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر أمنية قولها: إن قوات الاحتلال اقتحمت فجراً قرى تل جنوب غرب نابلس، وبرقة شمال غربها، وعمورية جنوباً، وداهمت منازل عدة وعبثت بمحتوياتها، معتقلةً 5 فلسطينيين في نابلس و6 آخرين في قلقيلية.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتَي يطا والسموع جنوب المحافظة، ومخيم العروب شمالها، كما داهمت فجراً عدة منازل في حارة السلايمة، واعتدت على النساء والأطفال بالضرب، واعتقلت 6 فلسطينيين، فضلاً عن اعتقال شاب من طوباس، واثنين من ضاحية شويكة شمال طولكرم، وفلسطيني من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال داهمت أمس الأربعاء عدداً من مدن الضفة الغربية، واعتقلت عشرة فلسطينيين.