الجامعة العربية ترحب باتفاق الأطراف الليبية على خارطة طريق لإنهاء المرحلة ‌‏الانتقالية

القاهرة-سانا‏

رحبت جامعة الدول العربية اليوم بتوقيع الأطراف الليبية على “خارطة الطريق لإنهاء ‌‏المرحلة الانتقالية”، مؤكدة دعمها سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها، وأن الحل يجب ‌‏أن يكون ليبياً خالصاً بعيداً عن التدخلات الخارجية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة جمال رشدي في بيان: إن الأمين العام ‌‏أحمد أبو الغيط أشاد بالحس الوطني والمسؤولية التاريخية للموقعين، معتبراً أن قرارهم ‏يعكس إرادة صادقة لتغليب المصلحة العليا للدولة الليبية وصون سيادتها ووحدتها وأمنها ‌‏واستقرارها.

وأشار رشدي إلى أن الأمين العام للجامعة اعتبر خارطة الطريق هذه تمثل اختراقاً مهماً ‏نحو إنهاء حالة الانقسام السياسي الممتد في ليبيا، وتستثمر الزخم الإيجابي الذي تحقق هذا ‏العام من خلال التوافق على توحيد الميزانية الوطنية وإقرار ميثاق المصالحة الوطنية.

وتنص خارطة الطريق، التي وقعت عليها قيادات الهيئات السياسية الليبية الثلاث الرئيسية ‏المتمثلة بمجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة، على إجراء انتخابات ‏رئاسية وبرلمانية متزامنة في ليبيا في موعد أقصاه الـ 17 من شباط 2027، إلى جانب ‏حزمة تفاهمات تستهدف توحيد المؤسسات السيادية وإقرار إصلاحات اقتصادية ومالية ‏شاملة.

وكان رؤساء الهيئات الثلاث اعتمدوا الثلاثاء الماضي خارطة الطريق الجديدة في إطار ‏المساعي المستمرة لإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي التي تشهدها ليبيا منذ ‏سنوات، وتجاوز العقبات التي أدت إلى تأجيل الاستحقاقات الانتخابية السابقة.