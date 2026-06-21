الجامعة العربية ترحب باتفاق الأطراف الليبية على خارطة طريق لإنهاء المرحلة ‌‏الانتقالية

القاهرة-سانا
رحبت جامعة الدول العربية اليوم بتوقيع الأطراف الليبية على “خارطة الطريق لإنهاء المرحلة الانتقالية”، مؤكدة دعمها سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها، وأن الحل يجب أن يكون ليبياً خالصاً بعيداً عن التدخلات الخارجية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة جمال رشدي في بيان: إن الأمين العام أحمد أبو الغيط أشاد بالحس الوطني والمسؤولية التاريخية للموقعين، معتبراً أن قرارهم يعكس إرادة صادقة لتغليب المصلحة العليا للدولة الليبية وصون سيادتها ووحدتها وأمنها واستقرارها.
وأشار رشدي إلى أن الأمين العام للجامعة اعتبر خارطة الطريق هذه تمثل اختراقاً مهماً نحو إنهاء حالة الانقسام السياسي الممتد في ليبيا، وتستثمر الزخم الإيجابي الذي تحقق هذا العام من خلال التوافق على توحيد الميزانية الوطنية وإقرار ميثاق المصالحة الوطنية.
وتنص خارطة الطريق، التي وقعت عليها قيادات الهيئات السياسية الليبية الثلاث الرئيسية المتمثلة بمجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة، على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في ليبيا في موعد أقصاه الـ 17 من شباط 2027، إلى جانب حزمة تفاهمات تستهدف توحيد المؤسسات السيادية وإقرار إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة.
وكان رؤساء الهيئات الثلاث اعتمدوا الثلاثاء الماضي خارطة الطريق الجديدة في إطار المساعي المستمرة لإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي التي تشهدها ليبيا منذ سنوات، وتجاوز العقبات التي أدت إلى تأجيل الاستحقاقات الانتخابية السابقة.