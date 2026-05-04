مفوضية الأمم المتحدة: غزة هي أخطر مكان في العالم على الصحفيين

جنيف-سانا

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، أن “غزة هي المكان الأخطر في العالم للصحفيين”، مشيرة إلى مقتل 300 صحفي خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وطالبت المفوضية، في منشور على منصة (إكس)، دول العالم بالتحرك بـ “ما يتجاوز كلمات الإدانة والتضامن”، لضمان المساءلة، ومن أجل حماية الصحفيين وإتاحة وصول مستقل لوسائل الإعلام الدولية.

من جهته، قال فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة: إن “حرب إسرائيل في غزة أصبحت فخاً مميتاً لوسائل الإعلام”، مشيراً إلى أن نحو 300 صحفي قُتلوا في القطاع منذ تشرين 2023.

ودعا تورك الدول إلى التحقيق في الانتهاكات ضد الصحفيين ومحاسبة المسؤولين عنها، لافتاً إلى أن الصحفيين المحليين غالباً ما يكونون “الأكثر قدرة” على نقل حقيقة ما يجري في مناطق الحرب.

وأكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أمس الأحد، أن حرية الصحافة في فلسطين ليست شعاراً، بل معركة يومية في مواجهة انتهاكات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة.

يُذكر أن العالم يحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من أيار من كل عام، وهو الموعد الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 بناءً على توصية من منظمة “اليونسكو” وإحياءً لذكرى “إعلان ويندهوك” التاريخي، حيث تُشكل هذه المناسبة السنوية محطة لتقييم واقع حرية الإعلام عالمياً، والدفاع عن استقلالية العمل الصحفي، وتكريم الإعلاميين الذين ضحوا بحياتهم في سبيل أداء رسالتهم المهنية ونقل الحقيقة.