وزارة الحرب الأمريكية: اعتراض ناقلة نفط خاضعة للعقوبات

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمريكية اعترضت ناقلة النفط “تيفاني” الخاضعة للعقوبات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وذلك في إطار جهودها لتفكيك الشبكات غير المشروعة التي تدعم إيران.

وفي منشور على منصة “إكس” ذكرت وزارة الحرب أن “قوات أمريكية نفذت عملية تفتيش بحري واعتراضاً بحرياً، وصعدت على متن ناقلة النفط تيفاني الخاضعة للعقوبات، خلال الليل دون وقوع أي حوادث”.

وأكدت الوزارة التي نشرت صوراً ومقاطع فيديو للعملية، أنها “تواصل جهودها في مجال إنفاذ القانون البحري العالمي لتفكيك الشبكات غير المشروعة، واعتراض السفن الخاضعة للعقوبات التي تقدم دعماً مادياً لإيران، أينما كانت”، مشددةً على أن “المياه الدولية ليست ملاذاً آمناً للسفن الخاضعة للعقوبات”.

وأظهرت بيانات “Marine Traffic ” مارين ترافيك” لتتبع السفن أن ناقلة النفط الخام “تيفاني” التي اعترضها الجيش الأمريكي في المحيط الهندي غادرت منطقة الخليج في الـ 10 من نيسان الجاري، وتوقفت لفترة وجيزة قرب ميناء غالي في سريلانكا في الـ 18 من نيسان قبل أن تعترضها الولايات المتحدة.

وبحسب “مارين ترافيك”، غيرت الناقلة مسارها بشكل حاد، وهي الآن تبث موقعها على بعد نحو 700 كيلومتر جنوب شرق سريلانكا، وكان من المتوقع أن تصل إلى وجهتها المعلنة في سنغافورة يوم الأحد.

يذكر أن الناقلة خضعت لعقوبات من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة، وترتبط بشركة شحن هندية تخضع لعقوبات أمريكية بسبب صلاتها بإيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن ⁠الأحد الماضي، أن قوات مشاة البحرية احتجزت سفينة ترفع العلم الإيراني حاولت خرق الحصار الأمريكي المفروض ‌على ⁠الموانئ الإيرانية.