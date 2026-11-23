القدس المحتلة-سانا

أصيبت فلسطينية، اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية في مجمع العودة الطبي بالنصيرات قولها: إنه تم استقبال سيدة مصابة جراء إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه الفلسطينيين بالقرب من مدخل مخيم البريج وسط القطاع.

وفي سياق متصل، استهدفت قوات الاحتلال سطح منزل في مخيم النصيرات، دون أن تتوافر معلومات عن وقوع إصابات.

وكان فلسطينيان اثنان قتلا أمس، برصاص وقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في وسط وشمال قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 74.742 قتيلاً و176.227 مصاباً.