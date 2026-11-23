القدس المحتلة-سانا‏

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة اقتحامات ومداهمات في الضفة الغربية، ‏أسفرت عن اعتقال تسعة فلسطينيين، وسط تشديدات عسكرية وإغلاقات للطرق.‏

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، نقلاً عن مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال داهمت منازل ‏الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، واعتقلت شخصاً من مخيم الأمعري جنوب رام الله، ‏وأربعة أسرى محررين من بلدة علار شمال طولكرم، إضافةً إلى أربعة فلسطينيين من محافظة بيت ‏لحم.‏

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وأقامت قوات الاحتلال، صباح اليوم، حاجزاً عسكرياً في منطقة بئر الحمص وسط مدينة الخليل، ‏ما تسبب في إعاقة حركة تنقل الفلسطينيين، بعد إيقاف مركباتهم وتفتيشها والتدقيق في هوياتهم، كما ‏عززت القوات انتشارها العسكري عبر نصب حواجز إضافية على مداخل المدينة وبلداتها وقراها ‏ومخيماتها، بالتزامن مع إغلاق عدة طرق رئيسة وفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية ‏والسواتر الترابية.‏

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وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مدينة نابلس وداهمت ‏عدداً من المحال التجارية، بالتزامن مع اقتحامها قرية سنيريا وبلدة عزون في محافظة قلقيلية.‏

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وكان فلسطيني قد قُتل شرق بيت لحم جراء اعتداءات المستوطنين، بالتزامن مع عمليات هدم ‏وحرق ممتلكات واقتحامات متفرقة في الضفة والقدس، إضافة إلى مقتل فلسطينيين اثنين برصاص ‏وقصف الاحتلال في جباليا ودير البلح بقطاع غزة، أمس الأحد.‏

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