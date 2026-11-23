القدس المحتلة-سانا
نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة اقتحامات ومداهمات في الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال تسعة فلسطينيين، وسط تشديدات عسكرية وإغلاقات للطرق.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، نقلاً عن مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال داهمت منازل الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، واعتقلت شخصاً من مخيم الأمعري جنوب رام الله، وأربعة أسرى محررين من بلدة علار شمال طولكرم، إضافةً إلى أربعة فلسطينيين من محافظة بيت لحم.
وأقامت قوات الاحتلال، صباح اليوم، حاجزاً عسكرياً في منطقة بئر الحمص وسط مدينة الخليل، ما تسبب في إعاقة حركة تنقل الفلسطينيين، بعد إيقاف مركباتهم وتفتيشها والتدقيق في هوياتهم، كما عززت القوات انتشارها العسكري عبر نصب حواجز إضافية على مداخل المدينة وبلداتها وقراها ومخيماتها، بالتزامن مع إغلاق عدة طرق رئيسة وفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مدينة نابلس وداهمت عدداً من المحال التجارية، بالتزامن مع اقتحامها قرية سنيريا وبلدة عزون في محافظة قلقيلية.
وكان فلسطيني قد قُتل شرق بيت لحم جراء اعتداءات المستوطنين، بالتزامن مع عمليات هدم وحرق ممتلكات واقتحامات متفرقة في الضفة والقدس، إضافة إلى مقتل فلسطينيين اثنين برصاص وقصف الاحتلال في جباليا ودير البلح بقطاع غزة، أمس الأحد.