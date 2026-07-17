إعلان نوايا بين الجزائر وألمانيا للتعاون بمجال الحد من انبعاثات الميثان بقطاع النفط والغاز

برلين-سانا

وقعت الجزائر وألمانيا إعلان نوايا مشترك للتعاون في مجال الحد من انبعاثات غاز الميثان في قطاعي النفط والغاز.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية “واج” أن التوقيع جاء يوم أمس الخميس في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى ألمانيا.

وقال وزير المحروقات الجزائري محمد عرقاب: إن بلاده بدأت تنفذ برامج واستثمارات مهمة لتحديث منشآتها، واعتماد أحدث تقنيات الرصد والقياس والكشف والمعالجة، بما يعزز مكانتها كمورد موثوق ومسؤول للمحروقات، مشيراً إلى أن هذا الإعلان يجسد الإرادة المشتركة للبلدين في الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي إلى مستويات أرحب، انسجاماً مع روابط الصداقة التي تجمعهما، والرؤية المشتركة لبناء شراكة متوازنة ومستدامة تخدم المصالح المتبادلة.

من جهته، عبر كاتب الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية للبيئة وحماية المناخ والطبيعة والسلامة النووية يوخن فلاسبارت عن امتنان حكومة بلاده للجزائر، نظير “توريدها الموثوق للغاز والتعاون الوطيد في مجال الطاقة”.

وبفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، تُشكل الجزائر ركيزة أساسية لأمن الطاقة في القارة الأوروبية، حيث تقع ضمن قائمة أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي والغاز المسال.