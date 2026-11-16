مسؤول أممي يؤكد تعرض آلاف الفلسطينيين للتعذيب في السجون الإسرائيلية

جنيف-سانا



أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ثمين الخيطان، أن المفوضية وثّقت تعرض معتقلين فلسطينيين للتعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع وبشكل ممنهج في السجون الإسرائيلية، داعياً إلى “الإفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين تعسفياً”.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن الخيطان قوله في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين: إن “إدارة السجون الإسرائيلية أكدت احتجاز أكثر من 9 آلاف و200 فلسطيني حتى شهر تشرين الأول الماضي”.

وذكر المتحدث الأممي أن بيانات سجون الاحتلال حتى حزيران الماضي أظهرت احتجاز أكثر من 370 طفلاً فلسطينياً، مشيراً إلى أن “الوثائق المتوافرة لدى المفوضية تظهر تعرض المعتقلين الفلسطينيين للتعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع وبشكل ممنهج داخل معتقلات الاحتلال، كما تؤكد وقوع حالات عنف بحقهم.

وفي السياق، دعا الخيطان إلى الوقف الفوري لجميع الممارسات التي قد تشكل اعتقالاً تعسفياً أو اختفاءً قسرياً أو تعذيباً أو غير ذلك من أشكال سوء المعاملة، مشدداً على أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أكد مقتل ما لا يقل عن 93 فلسطينياً أثناء اعتقالهم منذ تشرين الأول عام 2023.

وجدد الخيطان دعوته إلى إجراء تحقيقات مستقلة وسريعة وشفافة، ومحاسبة المسؤولين عن مقتل المعتقلين، مؤكداً أن الاحتلال يتحمل المسؤولية عن أي وفاة تقع خلال فترة الاعتقال لحين استكمال التحقيقات.

في وقت سابق من اليوم قُتل فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون برصاصٍ إسرائيلي في قطاع غزة، بينما ‏اعتُقل 18 فلسطينياً في حملة مداهمات بالضفة الغربية.‏