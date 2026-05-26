روبيو: التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكناً رغم الضربات الأمريكية

نيودلهي-سانا

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الثلاثاء، أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكناً، رغم الضربات الأمريكية الجديدة التي تهدد وقف إطلاق النار الهش بين الطرفين.

وقال روبيو خلال حديثه للصحفيين أثناء زيارته للهند: إن العمل على صياغة اتفاق بين الجانبين قد يستغرق عدة أيام إضافية قبل الوصول إلى تفاهم نهائي.

وأشار روبيو إلى أن بلاده متمسكة بضمان استمرار الملاحة في مضيق هرمز، مهما كانت التطورات الأمنية والعسكرية في المنطقة.

وعن الممرات البحرية الحيوية، شدد روبيو على ضرورة أن تبقى مفتوحة دون تعطيل، لافتاً إلى أن حركة العبور في مضيق هرمز ستستمر “تحت أي ظرف”.

وفي ما يتعلق بالمحادثات مع طهران، أوضح الوزير الأمريكي أن المشاورات الخاصة بالتوصل إلى اتفاق لا تزال جارية، لافتاً إلى أن النقاشات حول الصيغة النهائية قد تحتاج إلى عدة أيام إضافية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن أمس، أن الولايات المتحدة ستتعامل مع إيران بطريقة مغايرة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مُرضٍ.