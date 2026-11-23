نيويورك-سانا
دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، اليوم الإثنين، إلى إجراء تحقيق “مستقل وشفاف” في الهجمات التي استهدفت سفينتين، إحداهما روسية داخل ميناء بنغازي، والأخرى مالطية قبالة سواحل المدينة، وعرضت تقديم المساعدة للسلطات الليبية في التحقيق.
وأعربت البعثة، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، عن “قلقها البالغ” إزاء الهجمات التي استهدفت ميناء بنغازي البحري وقبالة سواحل المدينة أمس الأحد، مؤكدة ضرورة الاحترام الكامل لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها وممتلكاتها.
ودعت البعثة إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف للوقوف على الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات، وأعربت عن استعدادها لتقديم المساعدة إلى السلطات الليبية في هذا التحقيق.
وحثت البعثة الأممية جميع الأطراف على “التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن نشر أي معلومات لم يتم التحقق منها، أو تسييس الحادثة أثناء سير التحقيق”، مشددة على أن ”ليبيا لا تحتمل، ولا ينبغي لها، أن تصبح ساحة للصراعات الخارجية”.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها ستواصل مراقبة هذه التطورات عن كثب، ودعت جميع الأطراف الفاعلة إلى التصرف بمسؤولية للحفاظ على استقرار البلاد والبناء على المكاسب التي تحققت في العملية السياسية، وصولاً إلى تسوية دائمة.
وكانت الحكومة الليبية أدانت، أمس الأحد، استهداف سفينة روسية داخل قاعدة بنغازي البحرية، مرجحة تعرضها لهجوم بواسطة مركبات مسيّرة محمّلة بالمتفجرات، واصفة الحادثة بأنها انتهاك خطير للسيادة الليبية وتهديد لأمن الموانئ وسلامة الملاحة البحرية، ومؤكدة أنها لن تسمح بتحويل أراضي البلاد ومياهها الإقليمية إلى ساحة لتصفية الحسابات أو تصدير الصراعات الدولية.
البعثة الأممية للدعم في ليبيا تدعو لتحقيق مستقل في هجمات بنغازي وتعرض المساعدة
نيويورك-سانا