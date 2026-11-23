نيويورك-سانا

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دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، اليوم الإثنين، إلى إجراء تحقيق “مستقل ‏وشفاف” في الهجمات التي استهدفت سفينتين، إحداهما روسية داخل ميناء بنغازي، والأخرى ‏مالطية قبالة سواحل المدينة، وعرضت تقديم المساعدة للسلطات الليبية في التحقيق.‏

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وأعربت البعثة، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، عن “قلقها البالغ” إزاء الهجمات التي ‏استهدفت ميناء بنغازي البحري وقبالة سواحل المدينة أمس الأحد، مؤكدة ضرورة الاحترام ‏الكامل لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها وممتلكاتها.‏

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ودعت البعثة إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف للوقوف على الحقائق ومحاسبة ‏المسؤولين عن الهجمات، وأعربت عن استعدادها لتقديم المساعدة إلى السلطات الليبية في هذا ‏التحقيق.‏

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وحثت البعثة الأممية جميع الأطراف على “التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن ‏نشر أي معلومات لم يتم التحقق منها، أو تسييس الحادثة أثناء سير التحقيق”، مشددة على أن ‌‏”ليبيا لا تحتمل، ولا ينبغي لها، أن تصبح ساحة للصراعات الخارجية”.‏

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وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها ستواصل مراقبة هذه التطورات عن كثب، ودعت ‏جميع الأطراف الفاعلة إلى التصرف بمسؤولية للحفاظ على استقرار البلاد والبناء على ‏المكاسب التي تحققت في العملية السياسية، وصولاً إلى تسوية دائمة.‏

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وكانت الحكومة الليبية أدانت، أمس الأحد، استهداف سفينة روسية داخل قاعدة بنغازي ‏البحرية، مرجحة تعرضها لهجوم بواسطة مركبات مسيّرة محمّلة بالمتفجرات، واصفة الحادثة ‏بأنها انتهاك خطير للسيادة الليبية وتهديد لأمن الموانئ وسلامة الملاحة البحرية، ومؤكدة أنها لن ‏تسمح بتحويل أراضي البلاد ومياهها الإقليمية إلى ساحة لتصفية الحسابات أو تصدير ‏الصراعات الدولية.‏