إندونيسيا تدعو إلى تعزيز التعاون بين آسيان والولايات المتحدة

مانيلا-سانا

دعت إندونيسيا إلى تعزيز الشراكة بين رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” والولايات المتحدة، باعتبارها ركيزة لدعم الاستقرار والتنمية الإقليميين، مؤكدةً أهمية وضوح السياسات واستمرار التعاون بين الجانبين.

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية “أنتارا” عن وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو قوله خلال الاجتماع السنوي لوزراء خارجية آسيان والولايات المتحدة في العاصمة الفلبينية مانيلا أمس الأربعاء: إن حالة عدم اليقين يجب ألا تؤثر على العلاقات بين الطرفين، ولا سيما مع اقتراب الذكرى الخمسين للشراكة بينهما عام 2027.

وأكد سوغيونو أهمية تعزيز التعاون في مجالات الأمن، والحفاظ على الاستقرار البحري، وتحقيق التنمية والازدهار المشترك، مشيراً إلى أن التعاون بين آسيان والولايات المتحدة يمثل أهمية كبيرة بالنظر إلى دور واشنطن كشريك تجاري واستثماري رئيسي لدول جنوب شرق آسيا.

وشدد الوزير الإندونيسي على ضرورة ضمان استقرار التجارة ومرونة سلاسل التوريد، إلى جانب توسيع التعاون في المجالات الاستراتيجية، ولا سيما الاقتصاد الرقمي، ومواجهة الجرائم العابرة للحدود المرتبطة بالتطور التكنولوجي، مثل الاحتيال الإلكتروني.

وفي الشأن الدولي، أكد سوغيونو أهمية التمسك بمبادئ التعددية والقانون الدولي في التعامل مع القضايا العالمية، مشيراً إلى ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق السلام للشعب الفلسطيني وإنهاء التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

يذكر أن العلاقات بين الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا تطورت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2022، وسط تعاون متزايد في المجالات الاقتصادية والأمنية والتنموية.