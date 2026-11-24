‏دمشق-سانا

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‏أعلنت هيئة الريادة والابتكار اليوم الثلاثاء، مواعيد المقابلات الشفهية في مسابقة ‏التوظيف لديها، وذلك للمرشحين الناجحين في الاختبارين التحريري والعملي.‏

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‏وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام، أن المقابلات ستُجرى يوم الإثنين الموافق للثلاثين من الشهر الجاري، في مقر المركز الوطني للمتميزين بمدينة حمص، لشغل عدد ‏من الوظائف، تشمل: أخصائي دعم لوجستي (إمداد وتوريد)، ورئيس مرآب، ومهندس ‏دعم زراعي (حدائق وبستنة)، ومراسلاً، إضافةً إلى سائق من الفئة (ج-د1).‏

‏كما ستعقد المقابلات يوم الأربعاء في الثاني من الشهر القادم، بمقر الهيئة بدمشق ‏لشواغر أخصائي الدراسات والبحث العلمي، أمن وإدارة قواعد بيانات، تخطيط وتوظيف ‏الموارد البشرية، دارس قانوني (قضايا وعقود)، وأمين مستودع.‏

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‏وأشارت الهيئة، إلى أن المقابلات ستختتم يوم الخميس في الثالث من شهر كانون الأول ‏القادم في مقرها بدمشق لشواغر مدخل بيانات إدارية، سائق من فئة (ج-د1)، وعامل ‏مهني (صيانة وتشغيل).‏

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‏وشددت الهيئة، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لكل مرشح، والحضور قبل ‏الموعد المخصص بنصف ساعة، مع إحضار كل الوثائق المطلوبة لتقديمها إلى اللجنة، ‏وتشمل شهادات الخبرة والدورات التدريبية، داعيةً المرشحين إلى الاطلاع على التوقيت ‏المحدد لكل منهم على حدة عبر الرابط الإلكتروني التالي: ‏

https://drive.google.com/file/d/1F8Mb2bpdg6uNqK8jEHh0EasyV2hsNuhs/view?usp=sharing

‏وكانت هيئة الريادة والابتكار قد أصدرت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، النتائج ‏النهائية للبت في ‌الاعتراضات المقدمة على نتائج الاختبار التحريري لمسابقة التوظيف ‏التي ‌أعلنت عنها الهيئة لشغل وظائف لديها، وذلك بعد دراسة الاعتراضات ‌وتدقيقها من ‏قبل اللجان المختصة.‏