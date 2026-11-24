دمشق-سانا
أعلنت هيئة الريادة والابتكار اليوم الثلاثاء، مواعيد المقابلات الشفهية في مسابقة التوظيف لديها، وذلك للمرشحين الناجحين في الاختبارين التحريري والعملي.
وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام، أن المقابلات ستُجرى يوم الإثنين الموافق للثلاثين من الشهر الجاري، في مقر المركز الوطني للمتميزين بمدينة حمص، لشغل عدد من الوظائف، تشمل: أخصائي دعم لوجستي (إمداد وتوريد)، ورئيس مرآب، ومهندس دعم زراعي (حدائق وبستنة)، ومراسلاً، إضافةً إلى سائق من الفئة (ج-د1).
كما ستعقد المقابلات يوم الأربعاء في الثاني من الشهر القادم، بمقر الهيئة بدمشق لشواغر أخصائي الدراسات والبحث العلمي، أمن وإدارة قواعد بيانات، تخطيط وتوظيف الموارد البشرية، دارس قانوني (قضايا وعقود)، وأمين مستودع.
وأشارت الهيئة، إلى أن المقابلات ستختتم يوم الخميس في الثالث من شهر كانون الأول القادم في مقرها بدمشق لشواغر مدخل بيانات إدارية، سائق من فئة (ج-د1)، وعامل مهني (صيانة وتشغيل).
وشددت الهيئة، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لكل مرشح، والحضور قبل الموعد المخصص بنصف ساعة، مع إحضار كل الوثائق المطلوبة لتقديمها إلى اللجنة، وتشمل شهادات الخبرة والدورات التدريبية، داعيةً المرشحين إلى الاطلاع على التوقيت المحدد لكل منهم على حدة عبر الرابط الإلكتروني التالي:
https://drive.google.com/file/d/1F8Mb2bpdg6uNqK8jEHh0EasyV2hsNuhs/view?usp=sharing
وكانت هيئة الريادة والابتكار قد أصدرت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، النتائج النهائية للبت في الاعتراضات المقدمة على نتائج الاختبار التحريري لمسابقة التوظيف التي أعلنت عنها الهيئة لشغل وظائف لديها، وذلك بعد دراسة الاعتراضات وتدقيقها من قبل اللجان المختصة.