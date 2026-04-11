وزيرا خارجية البحرين والمملكة المتحدة يبحثان جهود إعادة فتح مضيق هرمز

المنامة-سانا

بحث وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، مع وزيرة الشؤون الخارجية في المملكة المتحدة إيفيت كوبر، تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعيات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” أن الوزيرين استعرضا خلال الاتصال الأبعاد الخطيرة لإغلاق إيران مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، والجهود المبذولة إقليمياً ودولياً لمواجهة هذا التصعيد.

وأكد الوزيران ضرورة التزام طهران بالوقف الفوري لكل الأعمال العدائية وإعادة فتح المضيق، ضماناً لسلامة الاقتصاد العالمي وحمايةً لإمدادات الطاقة والغذاء والتجارة الدولية.

كما تناول الاتصال تبادل وجهات النظر حول سير المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستانية، حيث شدد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق المشترك في مجلس الأمن الدولي وتكثيف الجهود الرامية لصون الأمن والاستقرار الإقليمي، بما يخدم مصالح دول المنطقة والعالم أجمع.

وتتزامن هذه المباحثات مع انطلاق مفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، سعياً لإيجاد مخرج دبلوماسي للأزمة الراهنة، وتسعى دول المنطقة من خلال مشاوراتها مع القوى الدولية إلى ضمان أن تراعي أي تفاهمات مستقبلية هواجس الأمن القومي الخليجي ووقف التدخلات التي تزعزع استقرار الإقليم.