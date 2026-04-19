قطر وهولندا تبحثان وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران وجهود خفض التصعيد

الدوحة-سانا

بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد مع نظيره الهولندي توم بيريندسن، تطورات الأوضاع في المنطقة، ولا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران، والجهود الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن الوزير القطري شدد خلال الاتصال على ضرورة تجاوب كل الأطراف المعنية مع جهود الوساطة الجارية، مؤكداً أن الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة جذور الأزمة والتوصل إلى اتفاق مستدام ينهي حالة التصعيد ويحول دون تجدده.

كما تناول الجانبان علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.

وتسعى قطر مع باقي الشركاء الدوليين لتقريب وجهات النظر والعودة إلى طاولة المفاوضات، لضمان التزام الطرفين بتهدئة طويلة الأمد تشمل ملفات الأمن الإقليمي والاتفاق النووي، بما يضمن تجنيب الممرات المائية وإمدادات الطاقة العالمية تداعيات الصراع.