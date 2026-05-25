الملك الأردني وسلطان عُمان يبحثان تطورات التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة

بحث الملك الأردني عبد الله الثاني وسلطان عُمان هيثم بن طارق، خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، أبرز المستجدات الإقليمية، وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أن الجانبين تناولا خلال الاتصال خطورة استئناف التصعيد، وضرورة أن يضمن أي اتفاق لإنهاء الحرب أمن الدول العربية وسيادتها وسلامة مواطنيها.



وكان الملك الأردني بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ‏خلال اتصال هاتفي أمس، أبرز المستجدات التي تشهدها المنطقة‎.‎



وفي الـ 17 من أيار الجاري، أكد الملك الأردني أهمية تكثيف ‏الجهود الدولية لضمان استدامة وقف إطلاق النار ‏بين الولايات المتحدة ‏وإيران، مشدداً على أن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يضمن أمن الدول ‌‏العربية.‏

