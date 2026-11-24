دمشق-سانا
انطلقت اليوم الثلاثاء في فندق داما روز بدمشق، أعمال المؤتمر التأسيسي لنظام مزاولة مهنة الهندسة المعلوماتية والاتصالات، الذي تنظمه نقابة المهندسين بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، تحت شعار «نحو مهنة منظّمة وكفاءات محمية ومستقبل رقمي أقوى»، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجامعات والشركات الخاصة، ونخبة من الأكاديميين والمهندسين.
ويناقش المؤتمر آليات الانتقال من المسمى الوظيفي إلى نظام مزاولة قابل للتطبيق، عبر خمسة محاور رئيسية، هي: الترخيص المرتبط بالنطاق والأثر، والفصل بين الخبرة العملية والجانب الأكاديمي، وتنظيم السوق والحد من الممارسات غير النظامية، وتعزيز السيادة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وربط التعليم بالمشاريع والاندماج الدولي.
المشاريع الكبرى تبنى بالكفاءات الهندسية
وأشار وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، في كلمة، إلى أن المهندس السوري أثبت جدارته، وحافظ على استمرارية الشبكات في أصعب الظروف، وحمل اسم سوريا إلى كبرى الشركات العالمية، موضحاً أن التحدي بعد رفع العقوبات وانفتاح أبواب العالم انتقل من مسألة الوصول إلى التقنية إلى مدى الجاهزية لاستثمارها وتوظيفها، لأن المشاريع الكبرى لا تُبنى بالمال وحده، بل بالإدارة والكفاءات الهندسية المؤهلة.
وأوضح هيكل أن الوزارة تعمل على بناء منظومة تقنية حية ومتكاملة، ترتكز على التفكير النظمي والتكامل بين التخصصات، وتجعل من الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي أساساً في كل تطبيق، مؤكداً أهمية تنظيم مهنة الهندسة وفق أطر تشريعية وتنظيمية حديثة، تواكب متطلبات مرحلة البناء وتتجاوز الأساليب التقليدية السابقة.
وأكد الوزير، في تصريح لـ سانا، أن النهضة التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر مشاريع البنية التحتية الكبرى، وما تتطلبه منظومة الرقمنة والأمن السيبراني والحوسبة ومراكز البيانات، تستدعي تأطير الكفاءات الهندسية السورية، وتنظيم درجاتها واختصاصاتها المهنية بين التنفيذ والإشراف.
وأضاف أن الوزارة أعدت، بالتشارك مع نقابة المهندسين، المسودة الأولى لنظام مزاولة المهنة، بهدف بناء قدرات الشركات، وتمكين الكوادر وتدريبها لتنفيذ الاستثمارات الكبرى.
محطة استثنائية للمهندس
بدوره، أكد نقيب المهندسين مالك حاج علي، في كلمة، أن المؤتمر يشكّل محطة استثنائية في تاريخ النقابة، ويهدف للمرة الأولى إلى تحويل التوصيف المهني من مجرد تصنيف إلى نظام مزاولة متكامل، يمكّن المهندس من ممارسة دوره الحقيقي في تنظيم القطاع، واستثمار تحصيله الأكاديمي على النحو الأمثل.
وأوضح حاج علي أن إعداد هذا النظام جاء ثمرة شراكة استراتيجية وتعاون وثيق بين النقابة ووزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، لافتاً إلى أن النظام الجديد سيمنح المهندس صاحب الخبرة والسبق العلمي الدور الأبرز في قيادة العمل المهني.
استقطاب الخبرات والشركات العربية والأجنبية
ونوّه النقيب بالجهود المبذولة للاستفادة من خبرات المهندسين السوريين في الداخل والخارج، مبيناً أن النقابة تسعى إلى تطوير العمل الهندسي وتدريب الكفاءات المحلية، بالتوازي مع استقطاب الخبرات والشركات العربية والأجنبية المنظمة، بما يواكب التطورات التقنية الحديثة.
شراكات فاعلة ومشاريع تنموية
من جهته، أشار المدير التنفيذي في سوريا والشرق الأوسط لشركة فاز للاستثمار السعودية شعلان الشمري، إلى الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وقطاعها الخاص في دعم مرحلة التعافي والبناء والتنمية في سوريا، انطلاقاً من روابط الأخوة الراسخة بين البلدين، مؤكداً سعي الشركة إلى ترجمة التعاون مع النقابات والمؤسسات الحكومية والخاصة السورية إلى شراكات فاعلة ومشاريع تنموية، تخدم المجتمع وتلبي تطلعات الشعب السوري.
وبيّن الشمري أن مشاريع الشركة في مجالات الأمن الغذائي والتطوير العقاري والسياحي تحرص على تعزيز العمل المشترك مع المؤسسات والنقابات السورية، مشيراً إلى الدور المحوري للمهندس بمختلف تخصصاته بوصفه شريكاً أساسياً في مسيرة البناء والتنمية، بدءاً من الفكرة والتخطيط والتصميم وصولاً إلى التنفيذ، فضلاً عن دعم الكوادر الهندسية الشابة وتدريبها.
يشار إلى أن شركة فاز للاستثمار شركة سعودية، تأسست عام 2025 ضمن منظومة شراكات مع شركات سعودية، وتعمل على تطوير المشاريع الكبرى وتنفيذها في الشرق الأوسط وسوريا عبر نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.