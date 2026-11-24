دمشق-سانا‏

انطلقت اليوم الثلاثاء في فندق داما روز بدمشق، أعمال المؤتمر التأسيسي لنظام مزاولة مهنة الهندسة المعلوماتية ‏والاتصالات، الذي تنظمه نقابة المهندسين بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، تحت شعار «نحو مهنة منظّمة ‏وكفاءات محمية ومستقبل رقمي أقوى»، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجامعات والشركات الخاصة، ونخبة من ‏الأكاديميين والمهندسين.‏

ويناقش المؤتمر آليات الانتقال من المسمى الوظيفي إلى نظام مزاولة قابل للتطبيق، عبر خمسة محاور رئيسية، هي: ‏الترخيص المرتبط بالنطاق والأثر، والفصل بين الخبرة العملية والجانب الأكاديمي، وتنظيم السوق والحد من الممارسات ‏غير النظامية، وتعزيز السيادة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وربط التعليم بالمشاريع والاندماج الدولي.‏

المشاريع الكبرى تبنى بالكفاءات الهندسية ‏

وأشار وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، في كلمة، إلى أن المهندس السوري أثبت جدارته، وحافظ على ‏استمرارية الشبكات في أصعب الظروف، وحمل اسم سوريا إلى كبرى الشركات العالمية، موضحاً أن التحدي بعد رفع ‏العقوبات وانفتاح أبواب العالم انتقل من مسألة الوصول إلى التقنية إلى مدى الجاهزية لاستثمارها وتوظيفها، لأن المشاريع ‏الكبرى لا تُبنى بالمال وحده، بل بالإدارة والكفاءات الهندسية المؤهلة.‏

وأوضح هيكل أن الوزارة تعمل على بناء منظومة تقنية حية ومتكاملة، ترتكز على التفكير النظمي والتكامل بين ‏التخصصات، وتجعل من الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي أساساً في كل تطبيق، مؤكداً أهمية تنظيم مهنة الهندسة وفق ‏أطر تشريعية وتنظيمية حديثة، تواكب متطلبات مرحلة البناء وتتجاوز الأساليب التقليدية السابقة.‏

وأكد الوزير، في تصريح لـ سانا، أن النهضة التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر مشاريع البنية ‏التحتية الكبرى، وما تتطلبه منظومة الرقمنة والأمن السيبراني والحوسبة ومراكز البيانات، تستدعي تأطير الكفاءات ‏الهندسية السورية، وتنظيم درجاتها واختصاصاتها المهنية بين التنفيذ والإشراف.‏

وأضاف أن الوزارة أعدت، بالتشارك مع نقابة المهندسين، المسودة الأولى لنظام مزاولة المهنة، بهدف بناء قدرات الشركات، ‏وتمكين الكوادر وتدريبها لتنفيذ الاستثمارات الكبرى.‏

محطة استثنائية للمهندس

بدوره، أكد نقيب المهندسين مالك حاج علي، في كلمة، أن المؤتمر يشكّل محطة استثنائية في تاريخ النقابة، ويهدف للمرة ‏الأولى إلى تحويل التوصيف المهني من مجرد تصنيف إلى نظام مزاولة متكامل، يمكّن المهندس من ممارسة دوره الحقيقي ‏في تنظيم القطاع، واستثمار تحصيله الأكاديمي على النحو الأمثل.‏

وأوضح حاج علي أن إعداد هذا النظام جاء ثمرة شراكة استراتيجية وتعاون وثيق بين النقابة ووزارة الاتصالات وتقانة ‏المعلومات، لافتاً إلى أن النظام الجديد سيمنح المهندس صاحب الخبرة والسبق العلمي الدور الأبرز في قيادة العمل المهني.‏

استقطاب الخبرات والشركات العربية والأجنبية

ونوّه النقيب بالجهود المبذولة للاستفادة من خبرات المهندسين السوريين في الداخل والخارج، مبيناً أن النقابة تسعى إلى ‏تطوير العمل الهندسي وتدريب الكفاءات المحلية، بالتوازي مع استقطاب الخبرات والشركات العربية والأجنبية المنظمة، بما ‏يواكب التطورات التقنية الحديثة.‏

‏ شراكات فاعلة ومشاريع تنموية

من جهته، أشار المدير التنفيذي في سوريا والشرق الأوسط لشركة فاز للاستثمار السعودية شعلان الشمري، إلى الجهود التي ‏تبذلها المملكة العربية السعودية وقطاعها الخاص في دعم مرحلة التعافي والبناء والتنمية في سوريا، انطلاقاً من روابط ‏الأخوة الراسخة بين البلدين، مؤكداً سعي الشركة إلى ترجمة التعاون مع النقابات والمؤسسات الحكومية والخاصة السورية ‏إلى شراكات فاعلة ومشاريع تنموية، تخدم المجتمع وتلبي تطلعات الشعب السوري.‏

وبيّن الشمري أن مشاريع الشركة في مجالات الأمن الغذائي والتطوير العقاري والسياحي تحرص على تعزيز العمل ‏المشترك مع المؤسسات والنقابات السورية، مشيراً إلى الدور المحوري للمهندس بمختلف تخصصاته بوصفه شريكاً أساسياً ‏في مسيرة البناء والتنمية، بدءاً من الفكرة والتخطيط والتصميم وصولاً إلى التنفيذ، فضلاً عن دعم الكوادر الهندسية الشابة ‏وتدريبها.‏

يشار إلى أن شركة فاز للاستثمار شركة سعودية، تأسست عام 2025 ضمن منظومة شراكات مع شركات سعودية، وتعمل ‏على تطوير المشاريع الكبرى وتنفيذها في الشرق الأوسط وسوريا عبر نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.