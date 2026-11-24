دمشق-سانا

يخوض مانشستر سيتي مواجهة مهمة أمام نابولي، مساء اليوم الثلاثاء، بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في محاولة لتعزيز موقعه بين الفرق الثمانية الأولى في مرحلة الدوري ‏والعودة إلى طريق الانتصارات، بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة في المسابقات المحلية ‏والأوروبية.‏

ويحتل الفريق الإنكليزي المركز السابع برصيد تسع نقاط بعدما حقق 3 انتصارات وتلقى ‏خسارة واحدة في مبارياته الأربع الأولى، فيما يحتل نابولي المركز السابع والعشرين ‏برصيد ثلاث نقاط فقط.‏

ويعاني نابولي من ضعف نتائجه خارج أرضه، وتزداد صعوبة مهمته في ظل غياب ‏المدافع جيوفاني دي لورينزو للإصابة، ورافا مارين للإيقاف، إلى جانب لاعب الوسط ‏ستانيسلاف لوبوتكا.‏

وفي مباريات أخرى بالبطولة القارية، يسعى غلطة سراي التركي إلى مواصلة انتصاراته ‏عندما يواجه أستون فيلا الإنكليزي، بينما يأمل فينورد الهولندي باستعادة توازنه أمام ‏بورتو البرتغالي، في وقت يتطلع فيه كومو الإيطالي إلى تعزيز انطلاقته أمام أيك أثينا ‏اليوناني.‏

ويخوض غلطة سراي المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق 7 انتصارات متتالية في ‏مختلف المسابقات، بينها فوزان أوروبيان على ليل الفرنسي وشتوتغارت الألماني، ليحتل ‏المركز الثامن عشر برصيد ست نقاط، فيما يسعى أستون فيلا صاحب المركز السادس ‏بتسع نقاط إلى تجاوز سلسلة من خمس مباريات دون انتصار.‏

وفي روتردام يستضيف فينورد فريق بورتو الذي يحتل المركز السادس والعشرين ‏برصيد ثلاث نقاط. ‏

ويستضيف كومو مفاجأة البطولة منافسه أيك اليوناني، حيث يحتل كومو المركز الرابع ‏برصيد 9 نقاط، فيما خسر الفريق اليوناني 3 مباريات متتالية، ويحتل المركز التاسع ‏والعشرين بثلاث نقاط.‏

أما لايبزغ الألماني فيأمل استغلال تحسن نتائجه المحلية عندما يستقبل لانس الفرنسي في ‏مواجهة تجمع فريقين يملكان ثلاث نقاط فقط، بينما يبحث سلوفان براتيسلافا السلوفاكي ‏عن تحقيق فوزه الأول أمام ريال بيتيس الإسباني بعدما خسر مبارياته الأربع الأولى ‏واستقبل 17 هدفاً، في حين يحتل بيتيس المركز الحادي عشر برصيد تسع نقاط.‏

وتختتم المواجهات بلقاء بودو غليمت النرويجي ولاسك لينز النمساوي، حيث يسعى ‏أصحاب الأرض إلى تعزيز فرصهم في بلوغ الملحق بعدما جمعوا أربع نقاط، بينما يطمح ‏لاسك صاحب المركز السادس عشر بست نقاط إلى مواصلة انتفاضته الأوروبية عقب ‏فوزين متتاليين.‏