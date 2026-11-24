دمشق-سانا
يخوض مانشستر سيتي مواجهة مهمة أمام نابولي، مساء اليوم الثلاثاء، بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في محاولة لتعزيز موقعه بين الفرق الثمانية الأولى في مرحلة الدوري والعودة إلى طريق الانتصارات، بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة في المسابقات المحلية والأوروبية.
ويحتل الفريق الإنكليزي المركز السابع برصيد تسع نقاط بعدما حقق 3 انتصارات وتلقى خسارة واحدة في مبارياته الأربع الأولى، فيما يحتل نابولي المركز السابع والعشرين برصيد ثلاث نقاط فقط.
ويعاني نابولي من ضعف نتائجه خارج أرضه، وتزداد صعوبة مهمته في ظل غياب المدافع جيوفاني دي لورينزو للإصابة، ورافا مارين للإيقاف، إلى جانب لاعب الوسط ستانيسلاف لوبوتكا.
وفي مباريات أخرى بالبطولة القارية، يسعى غلطة سراي التركي إلى مواصلة انتصاراته عندما يواجه أستون فيلا الإنكليزي، بينما يأمل فينورد الهولندي باستعادة توازنه أمام بورتو البرتغالي، في وقت يتطلع فيه كومو الإيطالي إلى تعزيز انطلاقته أمام أيك أثينا اليوناني.
ويخوض غلطة سراي المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق 7 انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، بينها فوزان أوروبيان على ليل الفرنسي وشتوتغارت الألماني، ليحتل المركز الثامن عشر برصيد ست نقاط، فيما يسعى أستون فيلا صاحب المركز السادس بتسع نقاط إلى تجاوز سلسلة من خمس مباريات دون انتصار.
وفي روتردام يستضيف فينورد فريق بورتو الذي يحتل المركز السادس والعشرين برصيد ثلاث نقاط.
ويستضيف كومو مفاجأة البطولة منافسه أيك اليوناني، حيث يحتل كومو المركز الرابع برصيد 9 نقاط، فيما خسر الفريق اليوناني 3 مباريات متتالية، ويحتل المركز التاسع والعشرين بثلاث نقاط.
أما لايبزغ الألماني فيأمل استغلال تحسن نتائجه المحلية عندما يستقبل لانس الفرنسي في مواجهة تجمع فريقين يملكان ثلاث نقاط فقط، بينما يبحث سلوفان براتيسلافا السلوفاكي عن تحقيق فوزه الأول أمام ريال بيتيس الإسباني بعدما خسر مبارياته الأربع الأولى واستقبل 17 هدفاً، في حين يحتل بيتيس المركز الحادي عشر برصيد تسع نقاط.
وتختتم المواجهات بلقاء بودو غليمت النرويجي ولاسك لينز النمساوي، حيث يسعى أصحاب الأرض إلى تعزيز فرصهم في بلوغ الملحق بعدما جمعوا أربع نقاط، بينما يطمح لاسك صاحب المركز السادس عشر بست نقاط إلى مواصلة انتفاضته الأوروبية عقب فوزين متتاليين.