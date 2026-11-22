‏ ‏القدس المحتلة-سانا‏

‏ ‏

قتل فلسطيني، مساء اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جباليا‏ ‏شمالي قطاع غزة، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”. ‏

‏ ‏

وفي وقت سابق اليوم، قُتل فلسطيني آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف المنطقة ‏الشرقية من مدينة دير البلح وسط القطاع.‏

‏ ‏

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق اليوم،‏ ارتفاع حصيلة ضحايا ‏حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى ‌‏74,742 قتيلاً و176,227مصاباً.‏