القدس المحتلة-سانا
قتل فلسطيني، مساء اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وفي وقت سابق اليوم، قُتل فلسطيني آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف المنطقة الشرقية من مدينة دير البلح وسط القطاع.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 74,742 قتيلاً و176,227مصاباً.
مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمالي غزة
القدس المحتلة-سانا