لودريان يحذّر من تهديد وحدة لبنان وسلامة أراضيه ويرحّب بتمديد الهدنة للتفاوض 

باريس-سانا

حذّر الموفد الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان اليوم الخميس، من أنّ لبنان يمر بو ضع خطير على صعيد وحدته وسلامة أراضيه.

ونقلت وكالة فرانس برس عن لودريان قوله في تصريحات لقناة “بي إف إم تي في” وإذاعة “آر إم سي” الفرنسيتين: إن “لبنان مهدد في سلامة أراضيه لأن جزءاً من أراضيه تحتله إسرائيل، وجزءاً آخر يتحرك وينشط فيه حزب الله، الذي يخدم المصالح الإيرانية، أي مصالح قوة أجنبية”.

ورغم ذلك، اعتبر لودريان أن “تمديد الهدنة بين لبنان وإسرائيل يفتح أفقا لمدة 45 يوماً سيتواصل خلالها النقاش”، ورحب بموقف القيادة اللبنانية التي تعرب عن استعدادها للتفاوض مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية لإخراج لبنان من هذا الطوق والتوصل إلى مسار يعيد إلى الدولة اللبنانية وسائل العمل والوجود.

واعتبر أيضا أن انخراط الولايات المتحدة في مسار التفاوض أمر “إيجابي”، “حتى لو أن إسرائيل رفضت أن تكون فرنسا جزءاً من هذا النقاش، رغم أن اللبنانيين طلبوا ذلك”.

ويواجه لبنان رغم تمديد وقف إطلاق النار اعتداءات إسرائيلية يومية منذ الثاني من آذار الفائت أسفرت عن مقتل 3073 ‏شخصاً وإصابة 9362 وفقاً لأحدث إحصائية لوزارة الصحة اللبنانية.‎