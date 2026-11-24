القدس المحتلة-سانا

‏قُتل فلسطيني وأصيب آخرون، مساء اليوم الإثنين، في غارة ‏شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن طائرة مسيّرة ‏إسرائيلية استهدفت محيط برج الأندلس بمنطقة الكرامة شمال ‏غرب مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل فلسطيني، وإصابة ‏آخرين، جرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي.‏

وفي السياق ذاته، أُصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال ‏غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، في حين واصلت دبابات ‏الاحتلال إطلاق النار غرب البلدة.‏

وكان أربعة فلسطينيين قتلوا في وقت سابق اليوم، بينهم ‏موظف في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل ‏اللاجئين ‏وأصيب آخرون، بنيران طائرات قوات الاحتلال في مناطق ‏متفرقة من قطاع غزة.‏