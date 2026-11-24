القدس المحتلة-سانا
قُتل فلسطيني وأصيب آخرون، مساء اليوم الإثنين، في غارة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت محيط برج الأندلس بمنطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل فلسطيني، وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي.
وفي السياق ذاته، أُصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، في حين واصلت دبابات الاحتلال إطلاق النار غرب البلدة.
وكان أربعة فلسطينيين قتلوا في وقت سابق اليوم، بينهم موظف في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين وأصيب آخرون، بنيران طائرات قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة.