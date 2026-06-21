الولايات المتحدة وإيران تستعدان لجولة مفاوضات جديدة في سويسرا ‏

جنيف-سانا‏



تبدأ في مدينة جنيف بسويسرا اليوم الأحد جولة جديدة من المفاوضات بين ‏الولايات المتحدة وإيران، ‏في إطار مسار دبلوماسي يهدف إلى معالجة عدد ‏من الملفات الإقليمية والدولية المرتبطة ‏بتطورات الحرب الأمريكية ‏الإسرائيلية -الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها ‏البرنامج ‏النووي الإيراني، ووقف إطلاق النار في لبنان، وضمان أمن الملاحة في ‏مضيق ‏هرمز.‏

ووفق وسائل إعلام وصل الوفد الإيراني إلى سويسرا أمس السبت، في حين ‏وصلها نائب ‏الرئيس الأمريكي جاي دي فانس صباح اليوم للمشاركة في ‏الاجتماعات، وسط توقعات ‏أمريكية بإحراز تقدم في عدد من الملفات ‏المطروحة على طاولة التفاوض وذلك عقب أيام من توقيع اتفاق ‏مبدئي لإنهاء الحرب بينهما.‏

وقال فانس في تصريحات صحفية قبل مغادرته قاعدة أندروز المشتركة: “إن ‏واشنطن ‏تتوقع تحقيق تقدم في ملف البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب ‏بحث آليات تثبيت وقف ‏إطلاق النار في لبنان”، معتبراً أن الملفين “يمثلان ‏أولوية” في هذه المرحلة.‏

وتشير المعطيات الأولية إلى أن المحادثات ستشمل ملفات تقنية وسياسية ‏متداخلة، في ظل ‏سعي الأطراف إلى بلورة تفاهمات أكثر استقراراً بعد سلسلة من التطورات الميدانية ‏والسياسية في المنطقة.‏

وكان من المقرر أن تبدأ جولة المفاوضات يوم الجمعة الماضي، إلا أنها ‏أُرجئت في ‏اللحظات الأخيرة على خلفية التصعيد العسكري الإسرائيلي في ‏لبنان، والذي انعكس بشكل ‏مباشر على المسار التفاوضي.‏

وخلال الفترة الفاصلة، أفادت مصادر سياسية بوجود تفاهمات أولية لتمديد ‏وقف إطلاق ‏النار في لبنان، غير أن هذه التفاهمات تعرضت للاهتزاز مع ‏تصاعد العمليات العسكرية ‏الإسرائيلية في جنوب لبنان يوم أمس، وسط تبادل ‏الاتهامات بخرق الهدنة القائمة بين ‏قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيا ‌‏”حزب الله”.‏

وكانت الولايات المتحدة وإيران وقعتا في الـ 18 من الشهر الجاري مذكرة ‏تفاهم ‏بوساطة ‏باكستانية تتضمن معالجة عدد من القضايا العالقة، وفي ‏مقدمتها ‏تثبيت وقف العمليات ‏العسكرية، وضمان أمن الملاحة في مضيق ‏هرمز، ‏ضمن مسار يهدف إلى إنهاء الحرب ‏التي اندلعت في الثامن ‏والعشرين من ‏شباط الماضي في منطقة الشرق الأوسط.‏