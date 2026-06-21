الولايات المتحدة وإيران تستعدان لجولة مفاوضات جديدة في سويسرا ‏

جنيف-سانا
تبدأ في مدينة جنيف بسويسرا اليوم الأحد جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، في إطار مسار دبلوماسي يهدف إلى معالجة عدد من الملفات الإقليمية والدولية المرتبطة بتطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية -الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، ووقف إطلاق النار في لبنان، وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.
ووفق وسائل إعلام وصل الوفد الإيراني إلى سويسرا أمس السبت، في حين وصلها نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس صباح اليوم للمشاركة في الاجتماعات، وسط توقعات أمريكية بإحراز تقدم في عدد من الملفات المطروحة على طاولة التفاوض وذلك عقب أيام من توقيع اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب بينهما.
وقال فانس في تصريحات صحفية قبل مغادرته قاعدة أندروز المشتركة: “إن واشنطن تتوقع تحقيق تقدم في ملف البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب بحث آليات تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان”، معتبراً أن الملفين “يمثلان أولوية” في هذه المرحلة.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن المحادثات ستشمل ملفات تقنية وسياسية متداخلة، في ظل سعي الأطراف إلى بلورة تفاهمات أكثر استقراراً بعد سلسلة من التطورات الميدانية والسياسية في المنطقة.
وكان من المقرر أن تبدأ جولة المفاوضات يوم الجمعة الماضي، إلا أنها أُرجئت في اللحظات الأخيرة على خلفية التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان، والذي انعكس بشكل مباشر على المسار التفاوضي.
وخلال الفترة الفاصلة، أفادت مصادر سياسية بوجود تفاهمات أولية لتمديد وقف إطلاق النار في لبنان، غير أن هذه التفاهمات تعرضت للاهتزاز مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان يوم أمس، وسط تبادل الاتهامات بخرق الهدنة القائمة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيا ”حزب الله”.
وكانت الولايات المتحدة وإيران وقعتا في الـ 18 من الشهر الجاري مذكرة تفاهم بوساطة باكستانية تتضمن معالجة عدد من القضايا العالقة، وفي مقدمتها تثبيت وقف العمليات العسكرية، وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، ضمن مسار يهدف إلى إنهاء الحرب التي اندلعت في الثامن والعشرين من شباط الماضي في منطقة الشرق الأوسط.