قوات الأمن الباكستانية تقتل 29 مسلحاً بعملية دقيقة قرب الحدود الأفغانية

إسلام آباد-سانا
قتلت قوات الأمن الباكستانية 29 مسلحاً في عملية برية نفذتها اليوم الأحد على مخابئ مجموعات مسلحة قرب الحدود الباكستانية الأفغانية، وذلك عقب سلسلة هجمات إرهابية استهدفت مدنيين في خيبر بختونخوا وبلوشستان ومعسكر قوات حرس الحدود في كراتشي.
وأوضح وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار في منشور على منصة “إكس” أن العملية البرية أعقبتها ضربات دقيقة استهدفت مخابئ وملاذات للمسلحين في المنطقة الحدودية، وأسفرت عن مقتل 29 منهم، إضافة إلى تدمير ثلاثة أهداف في ولايات بكتيا وباكتيكا وكونار، وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المخزنة.
وأكد تارار أن قوات الأمن وأجهزة إنفاذ القانون ستواصل حملتها لمكافحة الإرهاب المدعوم من خارج البلاد، مشيراً إلى أن هذه العمليات تأتي ضمن جهود مستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
وجاءت العملية بعد يوم واحد من إصابة شخصين جراء انفجار وإطلاق نار كثيف شهدته مدينة كراتشي، مركز إقليم السند، التي تشهد بين الحين والآخر أحداثاً أمنية تستهدف مقار حكومية أو تجمعات مدنية، وتلاحق السلطات على إثرها الجماعات المسلحة المسؤولة عن تلك الهجمات.