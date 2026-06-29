قوات الأمن الباكستانية تقتل 29 مسلحاً بعملية دقيقة قرب الحدود الأفغانية

إسلام آباد-سانا‏

قتلت قوات الأمن الباكستانية 29 مسلحاً في عملية برية نفذتها اليوم الأحد على مخابئ مجموعات مسلحة قرب الحدود ‏الباكستانية الأفغانية، وذلك عقب سلسلة هجمات إرهابية استهدفت مدنيين في خيبر بختونخوا وبلوشستان ومعسكر قوات ‏حرس الحدود في كراتشي‎.‎

وأوضح وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار في منشور على منصة “إكس” أن العملية البرية أعقبتها ضربات دقيقة ‏استهدفت مخابئ وملاذات للمسلحين في المنطقة الحدودية، وأسفرت عن مقتل 29 منهم، إضافة إلى تدمير ثلاثة أهداف في ‏ولايات بكتيا وباكتيكا وكونار، وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المخزنة‎.‎

وأكد تارار أن قوات الأمن وأجهزة إنفاذ القانون ستواصل حملتها لمكافحة الإرهاب المدعوم من خارج البلاد، مشيراً إلى أن ‏هذه العمليات تأتي ضمن جهود مستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد‎.‎

وجاءت العملية بعد يوم واحد من إصابة شخصين جراء انفجار وإطلاق نار كثيف شهدته مدينة كراتشي، مركز إقليم السند، ‏التي تشهد بين الحين والآخر أحداثاً أمنية تستهدف مقار حكومية أو تجمعات مدنية، وتلاحق السلطات على إثرها الجماعات ‏المسلحة المسؤولة عن تلك الهجمات‎.‎