الدفاعات القطرية تتصدى لهجوم إيراني بالطائرات المسيرة

الدوحة-سانا

أعلنت وزارة الدفاع القطرية اليوم الإثنين، أن وسائط دفاعها الجوي تصدت لهجوم إيراني جديد باستخدام الطائرات المسيرة.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية “قنا” عن الوزارة قولها في بيان: إن القوات المسلحة نجحت في اعتراض وتدمير جميع الطائرات المسيرة التي استهدفت البلاد بنجاح.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها قطر، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية المستمرة منذ الـ 28 من شباط الماضي.