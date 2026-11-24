دمشق-سانا
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان توجهات جديدة لتطوير بيئة العمل المصرفي، عبر توسيع هامش المرونة في إدارة الأعمال، وتعزيز مسؤولية المصارف المؤسسية، وترسيخ معايير الحوكمة والامتثال، وذلك خلال اجتماعه اليوم الاثنين مع مديري المصارف العاملة في سوريا.
وذكر المصرف عبر قناته على تلغرام، أن التوجهات تضمنت منح المصارف مساحة واسعة من المرونة في إدارة السيولة بالليرة السورية والقطع الأجنبي، ووضع سياساتها وإجراءاتها الخاصة بالعمولات والتسهيلات المصرفية والتعاملات بالقطع الأجنبي، بما يراعي طبيعة نشاط كل مصرف واحتياجاته التشغيلية.
تعزيز الحوكمة والتحول الرقمي
أكد المجتمعون أهمية ترسيخ ثقافة الحوكمة والامتثال بوصفهما ركيزتين أساسيتين في إدارة العمل المصرفي، وتعزيز المسؤولية المؤسسية والالتزام بالمعايير الرقابية، بالتوازي مع توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وتسريع التحول الرقمي في الخدمات المصرفية.
وكان مصرف سوريا المركزي أصدر في السادس من الشهر الجاري قراراً يتضمن قواعد وضوابط شمولية تنظم سياسات تسعير العمولات والرسوم المفروضة على جميع الخدمات والمنتجات المصرفية في سوريا مشيراً إلى أن القرار يهدف إلى إلزام المصارف بمعايير الشفافية والعدالة وضبط العمولات وفق التكاليف الحقيقية، مع تحديد واضح لإجراءات الرقابة وتوفيق الأوضاع.