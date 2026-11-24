دمشق-سانا‏

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت ‏رسلان توجهات جديدة لتطوير بيئة العمل المصرفي، ‏عبر توسيع هامش المرونة في إدارة الأعمال، وتعزيز ‏مسؤولية المصارف المؤسسية، وترسيخ معايير ‏الحوكمة والامتثال، وذلك خلال اجتماعه اليوم الاثنين ‏مع مديري المصارف العاملة في سوريا.‏

وذكر المصرف عبر قناته على تلغرام، أن التوجهات ‏تضمنت منح المصارف مساحة واسعة من المرونة في ‏إدارة السيولة بالليرة السورية والقطع الأجنبي، ووضع ‏سياساتها وإجراءاتها الخاصة بالعمولات والتسهيلات ‏المصرفية والتعاملات بالقطع الأجنبي، بما يراعي ‏طبيعة نشاط كل مصرف واحتياجاته التشغيلية.‏

تعزيز الحوكمة والتحول الرقمي ‏

أكد المجتمعون أهمية ترسيخ ثقافة الحوكمة والامتثال ‏بوصفهما ركيزتين أساسيتين في إدارة العمل ‏المصرفي، وتعزيز المسؤولية المؤسسية والالتزام ‏بالمعايير الرقابية، بالتوازي مع توسيع استخدام وسائل ‏الدفع الإلكترونية وتسريع التحول الرقمي في الخدمات ‏المصرفية.‏

وكان مصرف سوريا المركزي أصدر في السادس من ‏الشهر الجاري قراراً يتضمن قواعد وضوابط شمولية ‏تنظم سياسات تسعير العمولات والرسوم المفروضة ‏على جميع الخدمات والمنتجات المصرفية في سوريا ‏مشيراً إلى أن القرار يهدف إلى إلزام المصارف ‏بمعايير الشفافية والعدالة وضبط العمولات وفق ‏التكاليف الحقيقية، مع تحديد واضح لإجراءات الرقابة ‏وتوفيق الأوضاع.‏