واشنطن-سانا



أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً بتصريحاته بشأن الهجوم الإلكتروني الأخير الذي استهدف مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، معتبراً أن الاختراق قد يفضي إلى الكشف عن معلومات لم يكن من الممكن الوصول إليها لولا وقوعه.



ونقلت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية اليوم الأحد، عن ترامب قوله في مقابلة تلفزيونية مع شبكة فوكس نيوز: إن الحادثة قد تحمل جوانب إيجابية، مضيفاً “ربما نتعلم أشياء لم نكن لنتعلمها لولا ذلك”، دون أن يقدم تفاصيل بشأن طبيعة المعلومات التي يمكن أن يكشفها الاختراق.



واستهدف الهجوم الإلكتروني يوم الجمعة الماضي المركز الوطني لمعلومات الجرائم التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، فيما لم يصدر المكتب تعليقاً فورياً بشأن الحادثة أو حجم البيانات التي ربما تعرضت للاختراق.



وربط ترامب الحادثة بملفات سياسية سابقة، بينها ما وصفه بـ”خدعة روسيا وأوكرانيا”، إضافة إلى مزاعم تتعلق بتزوير الانتخابات، معرباً عن اعتقاده بأن الاختراق قد يتيح الكشف عن معلومات بشأن تلك القضايا.

هجمات متكررة

يأتي الاختراق الجديد بعد تعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي في أيلول الماضي لهجوم إلكتروني كبير، تمكن خلاله القراصنة من الوصول إلى المعلومات الشخصية لآلاف من عملاء المكتب، إلى جانب بيانات موظفين في وزارة العدل بمكاتب المدعين العامين الأمريكيين.



كما تعرضت مؤسسة كارنيغي وبنك “جي بي مورغان تشيس “خلال الأيام الأخيرة لهجمات إلكترونية عبر أطراف ثالثة، أدت إلى كشف بيانات تخص متبرعين وعملاء، في وقت شهدت فيه مؤسسات وشركات أمريكية سلسلة أعطال تقنية متفرقة.

مخاوف في الكونغرس

نقلت “بوليتيكو” عن النائب نيك لا لوتا قوله خلال جلسة للجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي: إن تزامن الحوادث الأخيرة يثير تساؤلات بشأن احتمال تجاوزها نطاق المصادفة، معرباً عن قلقه من طبيعة التطورات التي شهدتها المؤسسات الأمريكية خلال فترة قصيرة.



وكان مدير الأمن السيبراني الأمريكي شون كيرنكروس استقال يوم الخميس الماضي، وسط تقارير عن تعرضه لضغوط من البيت الأبيض، فيما قال ترامب: إنه لم يكن يعتقد أن المسؤول مناسب لشغل المنصب.



وتسلط هذه التطورات الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه المؤسسات الأمريكية في حماية بياناتها وأنظمتها الرقمية، وسط تزايد الهجمات الإلكترونية وتعدد الجهات المستهدفة، وما تثيره من تساؤلات بشأن جاهزية البنية السيبرانية وقدرتها على مواجهة الاختراقات المتكررة.