“فينكانتييري” الإيطالية توقع اتفاقية مع البحرية القطرية لإدارة مركز للتدريب والمحاكاة

روما-سانا

أعلنت مجموعة (فينكانتييري) الإيطالية لبناء السفن، اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقد مع القوات البحرية الأميرية القطرية لإدارة مركز للتدريب والمحاكاة.

ونقلت وكالة “إكي” للأنباء عن المجموعة قولها في مذكرة بهذا الصدد اليوم: “إنّ الاتفاق يمثل تطوراً إضافياً للتعاون الراسخ بين فينكانتييري والبحرية القطرية، الذي انطلق ببرنامج لبناء وتسليم سبع سفن حربية، وتقديم خدمات الدعم ذات الصلة”.

وأشارت المذكرة إلى أن “مركز التدريب والمحاكاة، الذي قامت فينكانتييري بتسليمه في عام 2021، يُعتبر عنصراً أساسياً في البنية التحتية للبحرية القطرية، وهو مصمم لتعزيز التدريب المتكامل للأفراد البحريين عبر أنظمة محاكاة متقدمة”.

ووفق المجموعة الإيطالية لبناء السفن، فإن “المركز يُتيح للضباط وضباط الصف والبحارة التدرب في سيناريوهات تكتيكية واقعية ومعقدة، ما يسهم في الحفاظ على الجاهزية التشغيلية للأفراد وتعزيزها”.

وخلال الاتفاقية التي تمتد لثلاث سنوات، سيتم تنفيذ التدريب بواسطة “فريق مؤهل تأهيلاً عالياً يتألف في الغالب من أفراد عسكريين سابقين، يتمتعون بخبرة واسعة في العمليات البحرية وإدارة المنصات، والإجراءات التشغيلية ومعرفة بالعقائد البحرية الرئيسية”.