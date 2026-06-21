مقتل خمسة أشخاص بينهم طفل جراء غارات إسرائيلية على لبنان

بيروت-سانا
قتل خمسة أشخاص بينهم طفل، وأصيب شخص آخر، جراء استمرار الغارات الإسرائيلية على عدد من البلدات والقرى اللبنانية.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم الأحد، أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة سحمر في البقاع الغربي أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفل وامرأة، إضافة إلى إصابة شخص بجروح.
كما استهدفت غارة أخرى بلدة الرشيدية في قضاء صور جنوب لبنان، وأسفرت عن مقتل شخصين من الجنسية الفلسطينية.
وقُتل شخصان مساء أمس السبت جراء غارتين شنهما طيران الاحتلال الإسرائيلي على قضاء النبطية في جنوب لبنان، كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 83 شخصاً وإصابة 141 آخرين، جراء سلسلة الغارات التي استهدفت جنوب لبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.