مقتل خمسة أشخاص بينهم طفل جراء غارات إسرائيلية على لبنان

بيروت-سانا‏

قتل خمسة أشخاص بينهم طفل، وأصيب شخص آخر، جراء استمرار ‏الغارات الإسرائيلية على عدد من البلدات والقرى اللبنانية‎.‎

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم الأحد، أن غارة إسرائيلية ‏استهدفت بلدة سحمر في البقاع الغربي أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفل وامرأة، إضافة إلى إصابة شخص بجروح‎.‎

كما استهدفت غارة أخرى بلدة الرشيدية في قضاء صور جنوب لبنان، ‏وأسفرت عن مقتل شخصين من الجنسية الفلسطينية‎.‎

وقُتل شخصان مساء أمس السبت جراء غارتين شنهما طيران الاحتلال ‏الإسرائيلي على ‏قضاء النبطية في جنوب لبنان، كما أعلنت وزارة الصحة ‏اللبنانية مقتل 83 شخصاً وإصابة 141 آخرين، جراء سلسلة الغارات التي ‏استهدفت جنوب لبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.‏