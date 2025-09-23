أردوغان: ما يحدث في غزة إبادةٌ جماعيةٌ واضحة

نيويورك-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن ما يحدث في غزة من جرائم يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين إبادةٌ جماعيةٌ واضحةٌ.

وقال أردوغان في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: “لا يوجد تفسيرٌ آخر لها، إنها إبادة جماعية مُكتملة الأركان، ومرتكب هذه الإبادة والمجزرة الوحشية التي راح ضحيتها عشرات الآلاف هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”، معرباً عن رفض تركيا القاطع لهذه الإبادة.

ولفت الرئيس التركي إلى أنه عرض صوراً عدّة في خطاباته، تُظهر ما آلت إليه الأمور في غزة نتيجة الهجمات الإسرائيلية، مشدداً على أن إسرائيل تستخدم أسلحتها بلا هوادة، ضد أناسٍ تتراوح أعمارهم بين 7 و70 عاماً، بغض النظر عمّا إذا كانوا نساءً أو أطفالاً أو كباراً في السن”.

وتشن إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول 2023 حرباً على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أسفرت عن ارتقاء وإصابة أكثر من 130 ألفاً، كما تغلق جميع المعابر المؤدية إلى القطاع وتمنع دخول المساعدات ما تسبب بالمجاعة.