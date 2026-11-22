القاهرة-سانا

أدانت جامعة الدول العربية اليوم الأحد وبأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف إحدى المنشآت الصناعية المدنية في مملكة البحرين، مؤكدةً أنه يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً إقليمياً خطيراً.

وأكدت الجامعة العربية في بيان نشرته عبر حسابها في منصة “إكس”، تضامنها الكامل مع مملكة البحرين ووقوفها إلى جانبها في جميع الإجراءات والتدابير السيادية التي تتخذها لحماية أمنها وصون استقرارها وسلامة أراضيها والمقيمين عليها.

وجددت الجامعة دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في رفض هذه الاعتداءات، والعمل على الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد، تجنباً لانزلاق المنطقة نحو تداعيات خطيرة تهدد الأمن والسلم الإقليميين.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت في وقت سابق اليوم إصابة شخصين جراء الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة أمس السبت.