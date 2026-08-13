14 قتيلاً ومصاباً إثر انهيار أرضي في مومباي بالهند

نيودلهي-سانا

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخرون جراء انهيار أرضي ضرب مجمعاً سكنياً في منطقة شيراغ ناغار بمدينة مومباي الهندية أمس الأربعاء.



ونقلت صحيفة “تايمز أوف إنديا” عن مصادر محلية قولها: إنّ كميات ضخمة من الطين والحطام سقطت من تلة مجاورة على أجزاء من المجمع السكني ما أسفر عن سقوط سبعة قتلى بينهم أطفال أحدهم في الثانية من العمر، وإصابة سبعة أشخاص آخرين.

وحذّرت بلدية مومباي السكان من البقاء في المواقع المعرضة للخطر مع ارتفاع احتمالية حدوث انهيارات أرضية أو سقوط صخور، ودعتهم إلى الانتقال لأماكن أكثر أماناً.



وفي السادس من شهر تموز الماضي لقي 6 أشخاص مصرعهم إثر انهيار عدد من المباني، جراء الأمطار الغزيرة في الضواحي الشرقية لمدينة مومباي.



وتعد الانهيارات الأرضية في الهند من الكوارث الطبيعية المتكررة والمدمرة، وتتركز في المناطق الجبلية والمرتفعات ذات التربة غير المستقرة.