‏ واشنطن-سانا

‏ أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن تشجيع الأطفال على رواية القصص وإعادة سرد ‏أحداثها بأسلوبهم الخاص، يساعد على تنمية مهاراتهم اللغوية وتعزيز قدرتهم على فهم ‏النصوص المقروءة، بما يتجاوز مجرد قراءة الكلمات ونطقها.‏

وذكرت مجلة ‏Child Development‏ أمس، أن الدراسة التي أجراها باحثون من ‏جامعة ميشيغان الأمريكية، كشفت أن الأطفال الذين امتلكوا مهارات أفضل في رواية ‏القصص مع بداية العام الدراسي، حققوا مستويات أعلى في فهم النصوص المقروءة ‏بنهايته.‏

وبينت النتائج أن ترتيب الأحداث وتسلسلها، وتفسير تصرفات الشخصيات، وفهم ‏نهايات القصص، مهارات ترتبط بقدرة الطفل على استيعاب النصوص واستخلاص ‏معانيها.‏

كما سلطت الدراسة الضوء على أهمية مهارات السرد في تطوير القدرات اللغوية ‏والمعرفية لدى الأطفال، إذ تتطلب رواية القصة استحضار المعلومات والاحتفاظ ‏بتفاصيلها، وربط الأحداث بعضها ببعض، وإدراك العلاقات بين الأسباب والنتائج، ‏وهي عمليات ذهنية تساعد الطفل على بناء فهم متكامل لما يقرؤه.‏

وأوصت الدراسة بتشجيع الأطفال على إعادة رواية القصص التي يسمعونها أو ‏يقرؤونها، ومناقشة أحداثها وشخصياتها معهم، وطرح أسئلة تتيح لهم التفكير والتعبير ‏عن آرائهم، بما يسهم في تطوير قدراتهم على التحليل والفهم.‏