واشنطن-سانا
أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن تشجيع الأطفال على رواية القصص وإعادة سرد أحداثها بأسلوبهم الخاص، يساعد على تنمية مهاراتهم اللغوية وتعزيز قدرتهم على فهم النصوص المقروءة، بما يتجاوز مجرد قراءة الكلمات ونطقها.
وذكرت مجلة Child Development أمس، أن الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة ميشيغان الأمريكية، كشفت أن الأطفال الذين امتلكوا مهارات أفضل في رواية القصص مع بداية العام الدراسي، حققوا مستويات أعلى في فهم النصوص المقروءة بنهايته.
وبينت النتائج أن ترتيب الأحداث وتسلسلها، وتفسير تصرفات الشخصيات، وفهم نهايات القصص، مهارات ترتبط بقدرة الطفل على استيعاب النصوص واستخلاص معانيها.
كما سلطت الدراسة الضوء على أهمية مهارات السرد في تطوير القدرات اللغوية والمعرفية لدى الأطفال، إذ تتطلب رواية القصة استحضار المعلومات والاحتفاظ بتفاصيلها، وربط الأحداث بعضها ببعض، وإدراك العلاقات بين الأسباب والنتائج، وهي عمليات ذهنية تساعد الطفل على بناء فهم متكامل لما يقرؤه.
وأوصت الدراسة بتشجيع الأطفال على إعادة رواية القصص التي يسمعونها أو يقرؤونها، ومناقشة أحداثها وشخصياتها معهم، وطرح أسئلة تتيح لهم التفكير والتعبير عن آرائهم، بما يسهم في تطوير قدراتهم على التحليل والفهم.