واشنطن توجّه الاتهام لثلاثة عملاء لإيران في مخطط لاستهداف قاعدة فيرفورد ‏البريطانية

واشنطن-سانا
أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن توجيه اتهامات إلى ثلاثة عملاء يعملون لصالح إيران بالتورّط في مخطط لاستهداف قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية التي تستخدمها الولايات المتحدة لشنّ هجمات على إيران.
وجاء في بيان للوزارة على موقعها الرسمي أمس الثلاثاء: “تم الكشف عن لائحة اتهام معدلة تتضمن ثماني تهم ضد كل من: محمد باقر الساعدي (يحمل الجنسيتين الإيرانية والعراقية)، ومحسن مهاجري (إيراني الجنسية)، ومحمد علي الحسني (عراقي الجنسية) وتتعلق بجرائم إرهابية ناتجة عن أنشطتهم لدعم ميليشيا “حزب الله” و”الحرس الثوري الإيراني” وهما منظمتان صنفتهما الولايات المتحدة كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين”.
وتشمل هذه الأنشطة، بحسب الوزارة، التورّط في نحو 20 هجوماً أو محاولة هجوم في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، إضافة إلى مؤامرة وُضعت في أيلول 2026 لاستهداف قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد بالمملكة المتحدة، حيث كانت تتمركز قوات أمريكية.
وصرح المدعي العام الأمريكي “تود بلانش” قائلاً: “إنّ أيّ شخص يخطط لعملية إرهابية تستهدف قاعدة عسكرية يتواجد فيها أفراد من القوات الأمريكية، سيواجه الملاحقة القضائية من قبل حكومة الولايات المتحدة”.
وأضاف بلانش: “إن المعلومات تشير إلى أنّ المتهمين الواردة أسماؤهم في لائحة الاتهام، قدموا الدعم لمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين، كما نسق الساعدي نسق مع شركائه في الأيام التي سبقت محاولة تنفيذ المؤامرة الإرهابية”.
من جانبه، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كاش باتيل: “تُظهر لائحة الاتهام هذه، التي تتضمن ثماني تهم، عزم إيران على تنفيذ هجمات إرهابية في أوروبا والولايات المتحدة؛ بما في ذلك مؤامرة أُحبطت مؤخراً في قاعدة فيرفورد”، مضيفاً أنه “وفقاً للائحة الاتهام، يقبع أحد الأشخاص الثلاثة خلف القضبان بانتظار محاكمته، ومع ذلك يُزعم أنه أرسل رسائل مشفرة للمساعدة في تنفيذ أعمال عنف مستقبلية”.
وشدد على أن مكتب التحقيقات سيستخدم كل موارده للكشف عن مثل هذه الهجمات الإرهابية وإحباطها، تماماً كما فعل على مدى الأشهر الـ 21 الماضية؛ حيث نجح في تعطيل أنشطة أكثر من 1300 إرهابي، وتنفيذ قرابة 7000 عملية اعتقال لأشخاص مرتبطين بمنظمات إرهابية أجنبية.
بدوره اعتبر جيمي ماكدونالد، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، أن التهديد الذي تشكله إيران والجماعات الإرهابية المدعومة من قبلها ضد أمريكا وحلفائها ليس تهديداً افتراضياً، بل هو واقع ملموس، موضحاً أنّ الحسني دبر مخططاً إرهابياً لاستهدف قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد بالمملكة المتحدة في وقت كانت طائرات وأفراد عسكريون أمريكيون موجودين هناك.
وأوضح أن الحسني ومهاجري -اللذين كانا يتواجدان في إيران وقت التخطيط للهجوم- اعتمدا على شبكة من المعاونين داخل المملكة المتحدة، أما الساعدي، الذي كان مسجوناً بانتظار محاكمته في تهم تتعلق بالإرهاب أمام المحكمة الفيدرالية في المنطقة الجنوبية من نيويورك، فقد حاول التنسيق مع الحسني ومهاجري من داخل سجنه عبر إرسال رسائل مشفرة بواسطة طرف ثالث.
وسحبت الولايات المتحدة جميع قاذفاتها الاستراتيجية من قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في تشرين الأول الماضي، عقب تصاعد التوترات الأمنية واعتقال خمسة أشخاص بالقرب من القاعدة، وسط مخاوف استخباراتية من وجود مخطط إيراني لاستهداف طيارين وطائرات أمريكية.