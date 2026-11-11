واشنطن توجّه الاتهام لثلاثة عملاء لإيران في مخطط لاستهداف قاعدة فيرفورد ‏البريطانية

واشنطن-سانا‏

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن توجيه اتهامات إلى ثلاثة عملاء يعملون لصالح ‏إيران بالتورّط في مخطط لاستهداف قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية التي تستخدمها ‏الولايات المتحدة لشنّ هجمات على إيران.‏

وجاء في بيان للوزارة على موقعها الرسمي أمس الثلاثاء: “تم الكشف عن لائحة اتهام ‏معدلة تتضمن ثماني تهم ضد كل من: محمد باقر الساعدي (يحمل الجنسيتين الإيرانية ‏والعراقية)، ومحسن مهاجري (إيراني الجنسية)، ومحمد علي الحسني (عراقي ‏الجنسية) وتتعلق بجرائم إرهابية ناتجة عن أنشطتهم لدعم ميليشيا “حزب الله” ‏و”الحرس الثوري الإيراني” وهما منظمتان صنفتهما الولايات المتحدة كمنظمتين ‏إرهابيتين أجنبيتين”. ‏

وتشمل هذه الأنشطة، بحسب الوزارة، التورّط في نحو 20 هجوماً أو محاولة هجوم ‏في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، إضافة إلى مؤامرة وُضعت في أيلول 2026 ‏لاستهداف قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد بالمملكة المتحدة، ‏حيث كانت تتمركز قوات أمريكية.‏

وصرح المدعي العام الأمريكي “تود بلانش” قائلاً: “إنّ أيّ شخص يخطط لعملية ‏إرهابية تستهدف قاعدة عسكرية يتواجد فيها أفراد من القوات الأمريكية، سيواجه ‏الملاحقة القضائية من قبل حكومة الولايات المتحدة”.‏

وأضاف بلانش: “إن المعلومات تشير إلى أنّ المتهمين الواردة أسماؤهم في لائحة الاتهام، ‏قدموا الدعم لمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين، كما نسق الساعدي نسق مع شركائه في ‏الأيام التي سبقت محاولة تنفيذ المؤامرة الإرهابية”.‏

من جانبه، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (‏FBI‏) كاش باتيل: “تُظهر لائحة ‏الاتهام هذه، التي تتضمن ثماني تهم، عزم إيران على تنفيذ هجمات إرهابية في أوروبا ‏والولايات المتحدة؛ بما في ذلك مؤامرة أُحبطت مؤخراً في قاعدة فيرفورد”، مضيفاً ‏أنه “وفقاً للائحة الاتهام، يقبع أحد الأشخاص الثلاثة خلف القضبان بانتظار محاكمته، ‏ومع ذلك يُزعم أنه أرسل رسائل مشفرة للمساعدة في تنفيذ أعمال عنف مستقبلية”.‏

وشدد على أن مكتب التحقيقات سيستخدم كل موارده للكشف عن مثل هذه الهجمات ‏الإرهابية وإحباطها، تماماً كما فعل على مدى الأشهر الـ 21 الماضية؛ حيث نجح في ‏تعطيل أنشطة أكثر من 1300 إرهابي، وتنفيذ قرابة 7000 عملية اعتقال لأشخاص ‏مرتبطين بمنظمات إرهابية أجنبية.‏

بدوره اعتبر جيمي ماكدونالد، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، أن التهديد الذي تشكله إيران والجماعات الإرهابية المدعومة من قبلها ضد أمريكا ‏وحلفائها ليس تهديداً افتراضياً، بل هو واقع ملموس، موضحاً أنّ الحسني دبر مخططاً ‏إرهابياً لاستهدف قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد بالمملكة ‏المتحدة في وقت كانت طائرات وأفراد عسكريون أمريكيون موجودين هناك.‏

وأوضح أن الحسني ومهاجري -اللذين كانا يتواجدان في إيران وقت التخطيط للهجوم- ‏اعتمدا على شبكة من المعاونين داخل المملكة المتحدة، أما الساعدي، الذي كان ‏مسجوناً بانتظار محاكمته في تهم تتعلق بالإرهاب أمام المحكمة الفيدرالية في المنطقة ‏الجنوبية من نيويورك، فقد حاول التنسيق مع الحسني ومهاجري من داخل سجنه عبر ‏إرسال رسائل مشفرة بواسطة طرف ثالث.‏

وسحبت الولايات المتحدة جميع قاذفاتها الاستراتيجية من قاعدة فيرفورد الجوية ‏التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في تشرين الأول الماضي، عقب تصاعد ‏التوترات الأمنية واعتقال خمسة أشخاص بالقرب من القاعدة، وسط مخاوف ‏استخباراتية من وجود مخطط إيراني لاستهداف طيارين وطائرات أمريكية.‏