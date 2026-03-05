تركيا تُدين الهجوم الإيراني على أذربيجان

أنقرة-سانا

أدانت تركيا اليوم الخميس، الهجوم الإيراني الذي استهدف مطاراً ومناطق عدّة في أذربيجان، مؤكدةً تضامنها الكامل مع باكو.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: “ندين بشدة الهجمات التي نُفذت اليوم، بطائرات مسيّرة على جمهورية نخجوان ذاتية الحكم التابعة لأذربيجان”، مشددةً على ضرورة وضع حد للهجمات التي تستهدف دولاً في المنطقة، وتزيد من خطر اتساع الحرب.

وكانت أذربيجان أعلنت أن القوات الإيرانية شنت هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مطار نخجوان، وبنية تحتية مدنية أخرى.

ومنذ الـ 28 من شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران التي ترد بدورها باعتداءات على دول عدة في المنطقة.