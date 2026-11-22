عدن-سانا



أدان اليمن الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت منشأة صناعية مدنية في مملكة البحرين، معرباً عن تضامنه الكامل معها ودعمه الإجراءات التي تتخذها لحماية ‏أمنها وسيادتها.‏



وقالت الخارجية اليمنية في بيان اليوم الأحد: إن الاعتداءات الإيرانية على المنشآت المدنية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها.



وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت إصابة شخصين جراء الاعتداءات الإيرانية التي ‏استهدفت منشأة صناعية مدنية أمس السبت.‏



كما ثمنت الخارجية اليمنية مواقف قطر وألمانيا وإدانتهما اعتداءات ميليشيا الحوثي، ودعوتهما إلى وقف الأعمال العسكرية والتهديدات والهجمات التي تستهدف الملاحة البحرية المدنية، والعودة بحسن نية إلى العملية السياسية، مشيدة بتضامنهما مع الحكومتين اليمنية والسعودية، وتأكيدهما الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.



وأكّدت الخارجية اليمنية أن خطر ميليشيا الحوثي تجاوز اليمن والمنطقة وبات يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وحازمة، تشمل إنفاذ حظر توريد السلاح إليها وتجفيف مصادر تمويلها ومحاسبتها على جرائمها.



كما أشادت بدعوة قطر وألمانيا إيران إلى وقف تسليح الميليشيا وتقديم الدعم لها، مؤكدة رفض اليمن الاعتداءات التي تستهدف دول المنطقة ومنشآتها المدنية وتقوض أمنها واستقرارها.



وكانت قطر وألمانيا أدانتا في 20 تشرين الثاني الجاري، استمرار الاعتداءات التي تنفذها ميليشيا الحوثي في اليمن وضد السعودية، وأكدتا تضامنهما مع الحكومتين اليمنية والسعودية، داعيتين ميليشيا الحوثي إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية والتهديدات والهجمات التي تستهدف السفن المدنية.