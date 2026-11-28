واشنطن-سانا

أغلقت السلطات الرقابية الأمريكية، اليوم السبت، بنك “يونايتد فيديلتي” بعد تعثره وعجزه عن الوفاء بالتزاماته وتلبية طلبات المودعين، في أكبر انهيار مصرفي تشهده الولايات المتحدة من حيث الأصول منذ عام 2024، فيما تولى بنك “فيرست سيتيزنز” معظم أصوله وودائعه بموجب اتفاق مع المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المؤسسة الفيدرالية الأمريكية لتأمين الودائع قولها في بيان: “إن فروع البنك البالغ عددها 22 فرعاً في ولايات إنديانا وإلينوي وفلوريدا وكولورادو وجزر فيرجن الأمريكية ستُعاد إلى العمل تحت اسم “فيرست سيتيزنز”، على أن تُنقل حسابات العملاء تلقائياً، من دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لتغيير علاقتهم المصرفية”.

وأوضحت المؤسسة، أن المودعين سيحتفظون بأموالهم وبالتغطية التأمينية المقررة لودائعهم، مشيرة إلى أن الفروع التي تعمل أيام السبت ستُفتح خلال اليوم، فيما تستأنف بقية الفروع عملها وفق ساعات الدوام المعتادة يوم الإثنين المقبل.

وبحسب بيانات المؤسسة، بلغت أصول “يونايتد فيديلتي” نحو 5.9 مليارات دولار، وودائعه الإجمالية نحو 5.4 مليارات دولار، حتى الثلاثين من أيلول الماضي، فيما قدرت المؤسسة تكلفة إغلاقه على صندوق تأمين الودائع بنحو 1.83 مليار دولار.

وكان مكتب مراقب العملة الأمريكي قرر إغلاق البنك، الذي يتخذ من مدينة إيفانسفيل بولاية إنديانا مقراً له، وتعيين المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع مصفّياً له، بعد تقديره أنه لم يعد في وضع آمن لمزاولة نشاطه، وأنه قد لا يكون قادراً على الوفاء بالتزاماته المالية أو تلبية طلبات المودعين.

ويُعد هذا الانهيار الأكبر من حيث الأصول منذ إفلاس بنك “ريبابليك فيرست” في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا في نيسان عام 2024، حين بلغت أصوله نحو ستة مليارات دولار.