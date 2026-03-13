تشيلي توقّع اتفاقاً مع الولايات المتحدة بشأن المعادن النادرة

سانتياغو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية التشيلية اليوم الجمعة توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة للتعاون في توريد المعادن الحيوية النادرة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوزارة قولها في بيان: إن البلدين يلتزمان، بموجب الاتفاقية، باستكشاف آليات التمويل العامة والخاصة لمشاريع الاستثمار المتعلقة بالمعادن الحيوية النادرة، مضيفة.. إن الدعم المتبادل في توريد هذه المعادن يعد أساسياً للأمن القومي والصناعات التجارية في كلا البلدين.

وفي أول يوم عمل له في منصبه، ترأس الرئيس التشيلي اليميني الجديد خوسيه أنطونيو كاست، مراسم توقيع إعلان مشترك بين نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لانداو ووزير الخارجية فرانسيسكو بيريز ماكينا لبدء المشاورات بشأن المعادن.

وتولى كاست منصبه بعد جدل أثاره مشروع ربط تشيلي وهونغ كونغ عبر كابل ألياف ضوئية بحري حيث فرضت واشنطن على إثره عقوبات على ثلاثة مسؤولين في إدارة الرئيس السابق غابرييل بوريتش لموافقتهم على المشروع، رغم سحب الحكومة موافقتها لاحقاً.

وتُعد تشيلي أكبر منتج للنحاس في العالم وثاني أكبر منتج لليثيوم، وهما عنصران أساسيان في صناعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة، بينما تُعتبر الصين، التي تهيمن على سلسلة التوريد العالمية للمعادن الحيوية النادرة، أكبر مستورد لكلا المعدنين من تشيلي.

ويواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخاذ خطوات لإعادة ترسيخ هيمنة الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية، في مواجهة المنافسة الصينية على التجارة والنفوذ.