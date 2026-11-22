القاهرة-سانا
أدان البرلمان العربي الاعتداء الإيراني الذي استهدف منشأة صناعية مدنية في مملكة البحرين، معتبراً أن استهداف المنشآت المدنية والأعيان الاقتصادية والبنية التحتية يشكل انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد البرلمان العربي في بيان على موقعه الرسمي أن هذه الاعتداءات لا تهدد أمن البحرين وحدها، بل تعرض أمن المنطقة واستقرارها لمخاطر جسيمة، مشدداً على أن الدول العربية ليست ساحة لتصدير الصراعات أو فرض المعادلات الإقليمية بالقوة.
وحذّر من أن استمرار التصعيد من شأنه توسيع دائرة المواجهة، بما يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويعرض مصالح شعوب المنطقة للخطر.
وطالب البرلمان بالوقف الفوري للاعتداءات، واحترام سيادة البحرين وسلامة أراضيها، والالتزام بمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي.
وجدد تضامنه الكامل مع البحرين، ودعمه الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، مؤكداً أن أمنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت مساء أمس تعرض منشأة صناعية مدنية لاعتداء إيراني، ما أدى إلى اندلاع حريق، ووقوع أضرار مادية دون تسجيل إصابات.