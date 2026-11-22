‏القاهرة-سانا ‏

أدان البرلمان العربي الاعتداء الإيراني الذي استهدف منشأة صناعية مدنية في مملكة ‏البحرين، معتبراً أن استهداف المنشآت المدنية والأعيان الاقتصادية والبنية التحتية ‏يشكل انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.‏

وأكد البرلمان العربي في بيان على موقعه الرسمي أن هذه الاعتداءات لا تهدد أمن ‏البحرين وحدها، بل تعرض أمن المنطقة واستقرارها لمخاطر جسيمة، مشدداً على أن ‏الدول العربية ليست ساحة لتصدير الصراعات أو فرض المعادلات الإقليمية بالقوة.‏

وحذّر من أن استمرار التصعيد من شأنه توسيع دائرة المواجهة، بما يهدد الأمن والسلم ‏الإقليمي والدولي، ويعرض مصالح شعوب المنطقة للخطر.‏

وطالب البرلمان بالوقف الفوري للاعتداءات، واحترام سيادة البحرين وسلامة ‏أراضيها، والالتزام بمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي.‏

‏ وجدد تضامنه الكامل مع البحرين، ودعمه الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها ‏وسيادتها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، مؤكداً أن أمنها جزء لا يتجزأ ‏من الأمن القومي العربي.‏

وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت مساء أمس تعرض منشأة ‏صناعية مدنية ‏لاعتداء إيراني، ما أدى إلى اندلاع حريق، ووقوع ‏أضرار مادية دون تسجيل إصابات‌‏.‏