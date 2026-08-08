مجلس الأمن يدين انتهاكات الطيران في اليمن واعتداءات ميليشيا الحوثي

نيويورك-سانا



أدان مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة عمليات الهبوط غير المصرح بها لطائرات في مطاري صنعاء والحديدة خلال الشهر الماضي، والتي تمت دون أخذ موافقات من الحكومة اليمنية، بما يشكل انتهاكاً لقواعد الطيران المدني الدولي.



وأعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان صحفي نشر على موقع الأمم المتحدة، عن قلقهم إزاء تصاعد التوترات في اليمن، مشددين على أهمية تجنب الأعمال التي من شأنها تقويض جهود تحقيق السلام في البلاد وتهديد السلم والأمن الدوليين.



كما أدان أعضاء المجلس الاعتداءات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي على السعودية وعلى السفن التجارية خلال الشهر الماضي.



وجدد أعضاء المجلس التأكيد على التزامهم القوي بسيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، مشددين على ضرورة احترام سيادته، بما في ذلك على أراضيه وأجوائه، ومؤكدين أن جميع الرحلات الجوية إلى المطارات اليمنية يجب أن تنسق مع الحكومة اليمنية وتحصل على موافقات مسبقة منها.



وأكد أعضاء المجلس ضرورة ضمان وصول جوي آمن ومستدام، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية، لأغراض إنسانية ومدنية، بما يتوافق مع القانون الدولي وقواعد الطيران المدني الدولي ذات الصلة.



وأكدوا أهمية التصرف بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 2216، الذي يحظر توريد أو بيع أو نقل الأسلحة وما يتصل بها من مواد، أو تقديم المساعدة التقنية أو المالية المرتبطة بالأنشطة العسكرية إلى الأفراد والجهات المدرجة على قائمة لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 2140، ومن بينهم ميليشيا الحوثي.



وحذر أعضاء المجلس من أن هذه الأعمال تهدد الأمن الإقليمي وحرية الملاحة، وتنذر بمزيد من التصعيد وتقويض جهود إحلال السلام في المنطقة، بما فيها اليمن، مطالبين ميليشيا الحوثي بالامتناع عن التصعيد، وشجعوا على استخدام قنوات الحوار القائمة لمعالجة المخاوف وتخفيف التوترات.



وجددوا دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، في جهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية جامعة بقيادة وملكية يمنية، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها وتتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.



وأدان الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة بأشد العبارات الاعتداءات التي نفذتها ميليشيا الحوثي على منطقة نجران السعودية أمس الأول والتي أدت لإصابة 11 شخصاً، معرباً عن تضامنه مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها.

