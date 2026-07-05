رومانيا أول دولة في الناتو تعتمد منظومة إدارة القتال الشبكي التركية “ADVENT”

أنقرة-سانا

أصبحت رومانيا أول دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تعتمد منظومة إدارة القتال الشبكي التركية “ADVENT”، بعد تسلمها النسخة المطورة من النظام في إطار عقد لتجهيز كورفيت “CAm.ROMAN”.

وذكرت وكالة الأناضول اليوم الأحد، أن شركة هافلسان التركية سلمت المنظومة بعد تكييفها بما يتوافق مع المتطلبات العملياتية للقوات البحرية الرومانية، في خطوة تعد أول تصدير للنظام إلى دولة عضو في الحلف.

وأشارت الوكالة إلى أن منظومة “ADVENT” طُورت وفق مفهوم يتيح إدارة القوة العسكرية ضمن شبكة عملياتية موحدة تربط عدداً من المنصات البحرية، بما يوفر صورة عملياتية مشتركة، ويعزز كفاءة القيادة والسيطرة.

ولفتت إلى أن النظام يستند إلى بنية برمجية متقدمة طوّرها مهندسون أتراك، ويشمل مجموعة واسعة من القدرات، من بينها اكتشاف الأهداف، وتقييم التهديدات، ودعم اتخاذ القرار، والتحكم بالمستشعرات، وإدارة الأسلحة، بما يعزز الوعي الميداني والكفاءة العملياتية.

يشار إلى أن منظومة “ADVENT” دخلت الخدمة لأول مرة عام 2019 على متن كورفيت “تي جي غي قينالي أدا”، قبل أن تُدمج لاحقاً في عدد من المنصات البحرية، وسط توقعات بأن يفتح اعتمادها من قبل رومانيا المجال أمام صفقات تصدير جديدة مع دول أخرى في حلف الناتو.