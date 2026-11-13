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6 قتلى جراء انهيار مبنى جنوب شرق كينيا

2026 11 13T111754Z 384372728 RC2ZMOA1IF68 RTRMADP 3 KENYA ACCIDENT 800x549 1 6 قتلى جراء انهيار مبنى جنوب شرق كينيا
من موقع انهيار مبنى قيد الإنشاء في شوكيمو، بالقرب من نيروبي، كينيا، في 13 نوفمبر 2026. رويترز

نيروبي-سانا

لقي 6 أشخاص مصرعهم اليوم الجمعة جراء انهيار مبنى من ثمانية طوابق كان قيد الإنشاء على طريق مومباسا جنوب شرق كينيا، بالقرب من محطة سكة حديد نيروبي.

وذكر موقع سيتيزن ديجيتال التابع لشبكة الإعلام الكينية عن فريق الطوارئ والإنقاذ في مقاطعة مدينة نيروبي قوله في تقرير أولي: إن الجزء العلوي للمبنى انهار، ما أدى إلى سقوط جزء من الهيكل وحبس العمال تحت الأنقاض.

وحثت مقاطعة مدينة نيروبي السكان الذين يستخدمون طريق مومباسا بالقرب من محطة SGR على الابتعاد عن منطقة الحادث المباشرة للسماح بتنفيذ عمليات الإنقاذ.

يذكر أن 8 أشخاص لقوا مصرعهم في الثالث والعشرين من تشرين الأول الماضي، إثر انهيار مبنى متعدد الطوابق قيد الإنشاء في العاصمة الكينية نيروبي.

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