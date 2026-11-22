الكويت-سانا
أدانت الكويت، اليوم الأحد، استمرار الاعتداءات الإيرانية على البحرين، وآخرها استهداف منشأة صناعية مدنية، مجددةً دعمها لسيادة المملكة واستقرارها.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان على منصة “إكس” أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البحرين، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، مشددةً على رفض دولة الكويت القاطع لهذه الاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.
وجددت الوزارة تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين ووقوفها إلى جانبها في كل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت مساء أمس تعرض منشأة صناعية مدنية لاعتداء إيراني، ما أدى إلى اندلاع حريق ووقوع أضرار مادية دون تسجيل إصابات.