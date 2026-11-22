الكويت-سانا

أدانت الكويت، اليوم الأحد، استمرار الاعتداءات الإيرانية على ‏البحرين، وآخرها استهداف منشأة صناعية مدنية، مجددةً دعمها ‏لسيادة المملكة واستقرارها‎.‎

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان على منصة “إكس” أن هذه ‏الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البحرين، وخرقاً فاضحاً ‏للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم ‌‏2817، مشددةً على رفض دولة الكويت القاطع لهذه الاعتداءات ‏التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها‎.‎

وجددت الوزارة تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين ‏ووقوفها إلى جانبها في كل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها ‏والحفاظ على أمنها واستقرارها‎.‎

وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت مساء أمس تعرض منشأة ‏صناعية مدنية لاعتداء إيراني، ما أدى إلى اندلاع حريق ووقوع ‏أضرار مادية دون تسجيل إصابات‎.‎