واشنطن-سانا

أطلقت منصة «ثريدز» التابعة لشركة «ميتا» تحديثاً جديداً يتضمن نسخة مخصصة لأجهزة «آيباد»، وميزة تتيح متابعة أسعار الأسهم والعملات الرقمية والاطلاع على النقاشات المتعلقة بها، في خطوة توسّع وظائف المنصة لتشمل متابعة المعلومات المالية إلى جانب التفاعل الاجتماعي.

وذكرت منصة «ثريدز» أول أمس، أن التحديث الجديد يتضمن ميزتين رئيسيتين، الأولى توفير تطبيق متوافق مع شاشات أجهزة «آيباد»، والثانية إضافة خاصية «Cashtags» التي تتيح الوصول إلى المنشورات والمناقشات المرتبطة بالأسهم والاستثمارات.

وتوفر النسخة الجديدة لمستخدمي أجهزة «آيباد» واجهة تتناسب مع الشاشات الأكبر، وتعمل في الوضعين الرأسي والأفقي، إلا أن العرض الأفقي يعتمد حالياً على عمود واحد للمنشورات، دون توفير تصميم متعدد الأعمدة.

وتتيح ميزة «Cashtags» للمستخدمين البحث عن الأسهم والاستثمارات من خلال كتابة علامة الدولار ($) متبوعة بالرمز الخاص بالسهم، وعند الضغط على العلامة تظهر المنشورات والنقاشات المرتبطة به، إلى جانب بيانات مالية تشمل سعر السهم والرسوم البيانية ومعلومات عن تحركاته.

وتدعم الميزة الأسهم المدرجة في بورصتي نيويورك وناسداك، وصناديق المؤشرات المتداولة، إضافة إلى العملات الرقمية، على أن يصل التحديث تدريجياً إلى مستخدمي المنصة عبر الويب ونظامي «iOS» و«أندرويد».

وتأتي هذه الإضافات في إطار توسيع استخدامات «ثريدز»، لتشمل متابعة الأخبار والمعلومات المالية وتبادل الآراء بشأن الأسواق، بما يتيح للمستخدمين الاطلاع على النقاشات الاستثمارية ضمن المنصة دون الحاجة إلى الانتقال بين تطبيقات متعددة.