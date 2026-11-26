بعد 13 عاماً من الغياب.. سوريا تعود لاجتماعات اتحاد وكالات الأنباء العربية “فانا”،ضمن الاجتماع الـ 52 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات ‏الأنباء العربية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.