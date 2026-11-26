بعد 13 عاماً من الغياب.. سوريا تعود لاجتماعات اتحاد وكالات الأنباء العربية “فانا” تاريخ النشر: 2026/11/26 12:00 مساءً اخر تحديث: 2026/11/26 12:00 مساءً بعد 13 عاماً من الغياب.. سوريا تعود لاجتماعات اتحاد وكالات الأنباء العربية “فانا”،ضمن الاجتماع الـ 52 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية في العاصمة الإماراتية أبوظبي. المرسوم الرئاسي 180 للطلاب المستنفدين.. من يشمل ومن أي عام؟ المدينة الصناعية في حسياء تتجه نحو تخصيص 500 دونم لإقامة خمسة مشاريع صناعية وتنموية النموذج الاسترشادي لاختبار القبول في مدارس التكنولوجيا ماذا يتضمن وكيف يتم اجتيازه؟ إدخال خدمة القثطرة القلبية للمرة الأولى في محافظتي درعا ودير الزور إليكم أبرز المعلومات التي يجب معرفتها قبل زيارة المعرض دمشق الدولي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:أبو ظبياتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا"الوكالة العربية السورية للأنباءزياد المحاميدوكالة سانا مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة البطاطا في سوريا 2026.. 40 % زيادة في الإنتاج و3 محافظات تتصدر انخفاض في درجات الحرارة وزخات مطرية محتملة في بعض المناطق مشاورات سياسية سورية فنلندية لبحث تطورات العلاقات السورية الأوروبية التعليم العالي تسمح باستكمال تسجيل المقبولين في مفاضلات العامين الماضيين بدء التسجيل الإلكتروني لمفاضلة خريف 2026 في الجامعة الافتراضية السورية المحاميد: مشاركة سوريا باجتماع اتحاد وكالات الأنباء العربية بعد 13 عاماً تعزز التعاون الإعلامي آخر الأخبار انفوغراف بعد 13 عاماً من الغياب.. سوريا تعود لاجتماعات اتحاد وكالات الأنباء العربية “فانا” سوريا والعالممحليات سوريا تشارك في ورشة إقليمية بالأردن لتطوير منظومة تقييم الأثر البيئي دولي ميانمار ترفض الامتثال لبعض متطلبات حكم محكمة العدل الدولية بشأن الروهينغا