عمان وبريطانيا تدعوان إلى استمرار الهدنة في الشرق الأوسط

لندن-سانا

دعا سلطان عُمان هيثم بن طارق ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في اتصال هاتفي، إلى استمرار الهدنة في الشرق الأوسط، رغم فشل المباحثات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان، حسب ما أفادت رئاسة الحكومة في لندن.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئاسة الحكومة البريطانية قولها في بيان: إن ستارمر تحدث إلى ابن طارق صباح الأحد، وبحثا في محادثات السلام التي أجريت في باكستان في عطلة نهاية الأسبوع، وحثا الطرفين على إيجاد طريقة للتقدم.

وأكد الجانبان أن “استمرار وقف إطلاق النار هو أمر حيوي”، ودعيا كل الأطراف “إلى تجنب أي تصعيد إضافي”.

وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أعلن في وقت سابق اليوم، فشل المحادثات مع إيران، والتي بدأت أمس السبت في إسلام أباد، وعدم التوصل إلى أي اتفاق، ومغادرة وفد بلاده العاصمة الباكستانية إلى الولايات المتحدة.