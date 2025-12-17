كوستاريكا.. الكونغرس يفشل في نزع الحصانة عن الرئيس تشافيز

سان خوسيه-سانا

نجا رئيس كوستاريكا رودريغو تشافيز، من محاولة ثانية في الكونغرس لرفع الحصانة عنه، ما يمنع ملاحقته قضائياً بشبهة ارتكاب مخالفات.

وبحسب وكالة “فرانس برس”، صوّت 35 عضواً في كونغرس الدولة الواقعة في أميركا الوسطى لصالح رفع حصانة تشافيز، مقابل21 صوتاً معارضاً، وهي نتيجة أقل بثلاثة أصوات عن الغالبية البالغة 38 صوتاً التي يتطلبها تمرير الإجراء في المجلس المكوّن من 57 مقعداً.

وطلبت المحكمة العليا من الكونغرس في تموز الماضي، رفع حصانة تشافيز ليكون بالإمكان محاكمته بشبهة الفساد، ولكن النواب رفضوا طلبها خلال تصويت في أيلول، لتتقدّم المحكمة مجدداً بنفس الطلب على خلفية الاشتباه بجريمة أخرى.

وتسعى المحكمة العليا للانتخابات لمقاضاة تشافيز بتهمة استغلال منصبه الرئاسي للقيام بحملة باسم حزبه السياسي قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في شباط 2026، علماً بأن الولاية الرئاسية في كوستاريكا هي واحدة فحسب، فيما يعمل تشافيز على جمع الدعم للوزيرة السابقة لورا فرنانديز لخلافته.

وانتُخب تشافيز، المسؤول السابق في البنك الدولي، رئيساً لكوستاريكا في عام 2022 لولاية تمتدّ لأربع سنوات.