تركيا تجري أول اختبارات طيران للمسيّرة “كالكان” في المحيط الهندي

أنقرة-سانا‏

أعلنت وزارة الدفاع التركية إجراء أول اختبارات الطيران للمسيّرة “كالكان” المصممة للإقلاع ‏والهبوط العمودي في أجواء المحيط الهندي، انطلاقاً من الفرقاطة التركية “تي جي جي ‏غاليبولي”.‏

ونقلت وكالة الأناضول السبت عن الوزارة قولها: “إن اختبارات الطيران الأولى للمسيّرة كالكان ‏أُجريت في ظروف المحيط، انطلاقاً من الفرقاطة “تي جي جي غاليبولي” المشاركة ضمن ‏مجموعة المهام البحرية الصومالية”.‏

وأضافت الوزارة أنها نشرت صوراً توثّق عمليات اختبار المسيّرة، في خطوة تندرج ضمن اختبار ‏قدراتها التشغيلية في البيئة البحرية.‏

وتُعدّ الطائرة المسيّرة التركية “بيرقدار كالكان” (‏Bayraktar KALKAN VTOL‏)، التي تطوّرها ‏شركة بايكار، منصة جوية غير مأهولة مخصصة لمهام الاستطلاع والمراقبة وجمع المعلومات، ‏وتتميز بقدرتها على الإقلاع والهبوط عمودياً دون الحاجة إلى مدرج تقليدي، ما يمنحها مرونة في ‏التشغيل من المواقع محدودة المساحة وبعض البيئات البحرية.‏

ووفقاً للمواصفات المعلنة، تبلغ مدة طيرانها نحو ست ساعات، ويصل وزنها الأقصى عند ‏الإقلاع إلى 78 كيلوغراماً، مع إمكانية تجهيزها بمستشعرات بصرية وحرارية لدعم المراقبة ‏النهارية والليلية ونقل البيانات، بما يعزز دورها في توفير المعلومات والمساندة للعمليات الميداني.‏