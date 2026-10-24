تركيا تجري أول اختبارات طيران للمسيّرة “كالكان” في المحيط الهندي

أنقرة-سانا
أعلنت وزارة الدفاع التركية إجراء أول اختبارات الطيران للمسيّرة “كالكان” المصممة للإقلاع والهبوط العمودي في أجواء المحيط الهندي، انطلاقاً من الفرقاطة التركية “تي جي جي غاليبولي”.
ونقلت وكالة الأناضول السبت عن الوزارة قولها: “إن اختبارات الطيران الأولى للمسيّرة كالكان أُجريت في ظروف المحيط، انطلاقاً من الفرقاطة “تي جي جي غاليبولي” المشاركة ضمن مجموعة المهام البحرية الصومالية”.
وأضافت الوزارة أنها نشرت صوراً توثّق عمليات اختبار المسيّرة، في خطوة تندرج ضمن اختبار قدراتها التشغيلية في البيئة البحرية.
وتُعدّ الطائرة المسيّرة التركية “بيرقدار كالكان” (Bayraktar KALKAN VTOL)، التي تطوّرها شركة بايكار، منصة جوية غير مأهولة مخصصة لمهام الاستطلاع والمراقبة وجمع المعلومات، وتتميز بقدرتها على الإقلاع والهبوط عمودياً دون الحاجة إلى مدرج تقليدي، ما يمنحها مرونة في التشغيل من المواقع محدودة المساحة وبعض البيئات البحرية.
ووفقاً للمواصفات المعلنة، تبلغ مدة طيرانها نحو ست ساعات، ويصل وزنها الأقصى عند الإقلاع إلى 78 كيلوغراماً، مع إمكانية تجهيزها بمستشعرات بصرية وحرارية لدعم المراقبة النهارية والليلية ونقل البيانات، بما يعزز دورها في توفير المعلومات والمساندة للعمليات الميداني.